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В Беларуси задержали сотрудника Минфина

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  • 23.11.2022, 11:38
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В Беларуси задержали сотрудника Минфина

Лукашисты испугались утечки своих данных.

В Минске задержали бывшего преподавателя БГУ и действующего сотрудника Министерства финансов. Его «покаянное» видео опубликовал 23 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Мужчину обвиняют в подписке на ресурсы, которые были признаны белорусскими властями «экстремистскими», а также в передаче данных о бывших коллегах в «Черную книгу Беларуси».

Кроме того, силовики обвинили задержанного в «оскорблениях» и призывам к физической расправе над сотрудниками.

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