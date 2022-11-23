В Беларуси задержали сотрудника Минфина

В Беларуси задержали сотрудника Минфина3
- 23.11.2022, 11:38
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Лукашисты испугались утечки своих данных.
В Минске задержали бывшего преподавателя БГУ и действующего сотрудника Министерства финансов. Его «покаянное» видео опубликовал 23 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Мужчину обвиняют в подписке на ресурсы, которые были признаны белорусскими властями «экстремистскими», а также в передаче данных о бывших коллегах в «Черную книгу Беларуси».
Кроме того, силовики обвинили задержанного в «оскорблениях» и призывам к физической расправе над сотрудниками.