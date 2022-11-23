В Беларуси задержали сотрудника Минфина 3 23.11.2022, 11:38

3,100

Лукашисты испугались утечки своих данных.

В Минске задержали бывшего преподавателя БГУ и действующего сотрудника Министерства финансов. Его «покаянное» видео опубликовал 23 ноября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Мужчину обвиняют в подписке на ресурсы, которые были признаны белорусскими властями «экстремистскими», а также в передаче данных о бывших коллегах в «Черную книгу Беларуси».

Кроме того, силовики обвинили задержанного в «оскорблениях» и призывам к физической расправе над сотрудниками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».