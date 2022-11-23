Стая собак устроила «комендантский час» в нескольких деревнях под Гродно 2 23.11.2022, 11:47

1,486

В сельсовете разводят руками.

Стая собак устроила «комендантский час» сразу в нескольких деревнях под Гродно: местная жительница, приютившая дворняг, каждую ночь выпускает их на улицу, где животные гуляют без присмотра. Они убивают домашних птиц, атакуют собак на цепи и даже нападают на людей. При этом на хозяйку животных нет управы: ее могут наказать разве что штрафами, которые она все равно не платит, рассказывает телеканал ОНТ.

На стаю собак, которых владелица запирает днем, а ночью выпускает погулять, жалуется вся округа. Жертвами псов становится домашняя живность, а местные стараются не ходить по одному и сидят дома по вечерам. При этом формально все по закону: у животных есть хозяйка, а значит, ни отловить, ни забрать их нельзя.

На подворье в деревне Обуховичи свора уничтожила более сотни кур, гусей и индюшек, после этого вокруг птичника пришлось возвести двухметровый частокол. Псы разорвали даже дворовых собак на цепи, пытаются атаковать и людей, встречи с ними боятся и дети, и взрослые. Один раз, по словам местных, собака укусила шестилетнюю девочку.

— Утром невозможно даже выйти в школу, — жалуется жительница деревни Обуховичи: по ее словам, из-за агрессивных собак преодолеть 200 метров до остановки — уже проблема.

А на железнодорожную станцию Житомля пассажиры вынуждены ходить толпой и с палками, чтобы отбиваться от своры.

Сама хозяйка животных заверяет, что ее собаки ни разу никого не укусили, и объясняет, что ночью выпускает их примерно на час, «потому что им нужно побегать».

В доме без воды, отопления и электричества женщина не прописана, живет с разрешения знакомого. Местные предлагали ей помощь в организации вольеров, обращались в сельсовет, ЖКХ и милицию, но пока ничего толком не добились.

Как рассказали в милиции, жительница деревни была неоднократно судима. На нее составляют протоколы за нарушение правил содержания домашних животных и выписывают штрафы, но она их все равно не выплачивает. При этом изъять или отловить животных нельзя — формально они не считаются бродячими. В Обуховском сельсовете тоже признали, что, «кроме оказания общественных мер воздействия», больше ничего не могут сделать.

Ранее сообщалось, что в Поставском районе три немецкие овчарки загрызли мужчину, который вечером вышел на пробежку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».