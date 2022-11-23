Стая собак устроила «комендантский час» в нескольких деревнях под Гродно

Стая собак устроила «комендантский час» в нескольких деревнях под Гродно2
- 23.11.2022, 11:47
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В сельсовете разводят руками.
Стая собак устроила «комендантский час» сразу в нескольких деревнях под Гродно: местная жительница, приютившая дворняг, каждую ночь выпускает их на улицу, где животные гуляют без присмотра. Они убивают домашних птиц, атакуют собак на цепи и даже нападают на людей. При этом на хозяйку животных нет управы: ее могут наказать разве что штрафами, которые она все равно не платит, рассказывает телеканал ОНТ.
На стаю собак, которых владелица запирает днем, а ночью выпускает погулять, жалуется вся округа. Жертвами псов становится домашняя живность, а местные стараются не ходить по одному и сидят дома по вечерам. При этом формально все по закону: у животных есть хозяйка, а значит, ни отловить, ни забрать их нельзя.
На подворье в деревне Обуховичи свора уничтожила более сотни кур, гусей и индюшек, после этого вокруг птичника пришлось возвести двухметровый частокол. Псы разорвали даже дворовых собак на цепи, пытаются атаковать и людей, встречи с ними боятся и дети, и взрослые. Один раз, по словам местных, собака укусила шестилетнюю девочку.
— Утром невозможно даже выйти в школу, — жалуется жительница деревни Обуховичи: по ее словам, из-за агрессивных собак преодолеть 200 метров до остановки — уже проблема.
А на железнодорожную станцию Житомля пассажиры вынуждены ходить толпой и с палками, чтобы отбиваться от своры.
Сама хозяйка животных заверяет, что ее собаки ни разу никого не укусили, и объясняет, что ночью выпускает их примерно на час, «потому что им нужно побегать».
В доме без воды, отопления и электричества женщина не прописана, живет с разрешения знакомого. Местные предлагали ей помощь в организации вольеров, обращались в сельсовет, ЖКХ и милицию, но пока ничего толком не добились.
Как рассказали в милиции, жительница деревни была неоднократно судима. На нее составляют протоколы за нарушение правил содержания домашних животных и выписывают штрафы, но она их все равно не выплачивает. При этом изъять или отловить животных нельзя — формально они не считаются бродячими. В Обуховском сельсовете тоже признали, что, «кроме оказания общественных мер воздействия», больше ничего не могут сделать.
Ранее сообщалось, что в Поставском районе три немецкие овчарки загрызли мужчину, который вечером вышел на пробежку.