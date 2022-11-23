Российские передовые подразделения под Сватово на 60% небоеспособны 23.11.2022, 11:56

Оборона оккупантов на отрезке от Сватового до Старобельска может рухнуть.

Российские передовые подразделения под Сватовым в Луганской области стремительно теряют боеспособность. Не спасает даже быстрый и непрерывный подвоз «мобиков», поскольку наличие «пушечного мяса» не решает существующих проблем оккупантов с комплектацией войск техникой и материально-техническим обеспечением. Следовательно, этот участок фронта может обвалиться уже до конца года.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Эксперт отмечает практически все подразделения российской армии в Луганской области – некомплектные, поскольку не могут осуществлять полноценную ротацию и вывод восстановления боеспособности. А в последние полтора месяца восстановление боеспособности передовых подразделений в зоне боевых действий представляло собой исключительно подвоз личного состава, преимущественно «мобиков», и пополнение на месте.

«Но расходование фарша категории «Ч» очень стремительно и сейчас в Сватовской локации российские оккупационные войска имеют непростую ситуацию. У подразделений 55-й мотострелковой бригады и 3-й мотострелковой дивизии потеря боеспособности выше 30%. И даже не 40%, а немного выше. Скажем так, некоторые подразделения небоеспособны по личному составу и технике на 60%», – комментирует аналитик.

И все это – на фоне наступления зимних холодов и нерешенных оккупантами проблем с логистикой и материально-техническим обеспечением солдат. Эти проблемы ярко иллюстрирует обнародованный украинским блоггером и журналистом Сергеем Стерненко снимок с «российского нуля» в оккупированном Сватовом.

«Не знаю, как оно будет на самом деле, но на мой сугубо дилетантский взгляд к концу 2022 года у рудиментариев начнется каскадный обвал обороны вплоть до Старобельска. И это – по меньшей мере», – прогнозирует Коваленко.

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