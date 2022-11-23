Реку Свислочь с Минске пустят по новому руслу 23.11.2022, 12:05

Это связано со строительством тоннеля между новыми станциями метро.

При строительстве тоннеля, соединяющего новые станции метро «Переспа» и «Профсоюзная», потребуется преодолеть водную преграду — реку Свислочь. Главный инженер проектов «Минскметропроект» Павел Непочелович рассказал, как это сделают, пишет телеграм-канал ГПО «Минскстрой».

По словам специалиста, перед тем как будут строить тоннель, реку «перепустят». На участке Свислочи сначала сделают водопонижение, а затем установят ограждение, которое разделит русло на две части. Один поток будет идти в обычном направлении, для другого укрепят откосы и установят железобетонную плиту в 50 см толщиной.

Когда плита станет прочной, водный поток направят на готовую половину и займутся бетонированием второй.

От уровня воды монолитная подушка будет отступать где-то на полтора метра. Таким образом будет обеспечена защита перегонных тоннелей от поступления воды и проседания грунта, пояснил Павел Непочелович.

Как пишут «Минск-Новости», при строительстве первой линии столичного метрополитена на участке между «Октябрьской» и «Площадью Победы» Свислочь пускали через 10 труб диаметром в 1,2 м, а до этого соорудили земляную дамбу. Туннель через русло реки провели за 12 дней.

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