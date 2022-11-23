Николай Статкевич, предположительно, находится в ШИЗО

Николай Статкевич, предположительно, находится в ШИЗО3
- 23.11.2022, 12:14
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Поддержите белорусского героя.
Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича, предположительно, держат в ШИЗО (штрафной изолятор).
В письме от 10 ноября он написал своей жене Марине Адамович, что простудился и его снова вызывают на комиссию за «нарушения», поэтому будет перерыв в переписке. С конца июня политзаключенного регулярно помещают в ШИЗО.
Поддержите Николая: 211791, г. Глубокое, ИК №13, ул. Советская, 205, Статкевич Николай Викторович.