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Николай Статкевич, предположительно, находится в ШИЗО

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  • 23.11.2022, 12:14
  • 2,042
Николай Статкевич, предположительно, находится в ШИЗО
Николай Статкевич
Фото: Charter97.org

Поддержите белорусского героя.

Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича, предположительно, держат в ШИЗО (штрафной изолятор).

В письме от 10 ноября он написал своей жене Марине Адамович, что простудился и его снова вызывают на комиссию за «нарушения», поэтому будет перерыв в переписке. С конца июня политзаключенного регулярно помещают в ШИЗО.

Поддержите Николая: 211791, г. Глубокое, ИК №13, ул. Советская, 205, Статкевич Николай Викторович.

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