Пионтковский: Путин имеет две маниакальные цели 7 23.11.2022, 12:19

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Андрей Пионтковский

Украинцы сегодня – 300 спартанцев, защищающих свободный мир.

Человечество переживает острейший с 1939 года военно-политический кризис. Даже более опасный. На этот раз нам противостоит Гитлер с атомной бомбой.

Об этом пишет российский публицист Андрей Пионтковский.

Путин давно уже открыто угрожает ядерным оружием. Каждый раз он дает Западу понять следующее: «Я собираюсь выиграть у вас войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем: экономически, технологически, в конвенционных вооружениях.

Потому что у меня есть перед вами только одно, но решающее преимущество: я готов применить ядерное оружие, а вы – нет. Я готов пожертвовать сотнями тысяч жизней ради моей великой цели, а вы для своей защиты – нет. Поэтому вы отступите и капитулируете. Для этого мне достаточно будет выиграть только один психологический поединок. Ужаснувшись моему ядерному шантажу или, если понадобится, моему одному ограниченному ядерному удару, вы содрогнетесь, отступите и навсегда уйдете из мировой истории».

Путинский ядерный шантаж впервые эффективно сработал еще в апреле 2008 года, когда Украине и Грузии отказали в Плане действий по членству в НАТО.

После репутационной катастрофы США в Афганистане Путин решил, что настал момент для последнего и решающего унижения США. 15 декабря 2021 года он выдвинул Западу беспрецедентный ультиматум: собирайте манатки и убирайтесь за линию Батыя – Сталина.

Это не была запросная позиция для переговоров. Нет, он был абсолютно уверен в своей способности неограниченно поднимать ставки в реальном конфликте.

24 февраля 2022 года стало для него повторением гитлеровского 1 сентября 1939 года. Путлер маниакально преследует две цели – физическое уничтожение Украины и моральное уничтожение Запада. Решение первой задачи максимально продвинет его политически и психологически к решению второй.

Украинцы сегодня – 300 спартанцев, защищающих свободный мир от маньяка с ядерным оружием. Мир восхищен стойкостью и героизмом Украины, остановившей агрессора, но уверенный в своей безнаказанности Путин готов уничтожать украинские города с воздуха так же, как он уничтожил Грозный и Алеппо.

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