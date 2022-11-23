В Беларуси создают «базу велосипедов» 22 23.11.2022, 12:27

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Ее создают с 1 декабря.

Стало известно, что все продаваемые велосипеды будут вносить в базу с 1 декабря 2022 года. Подробности озвучили в пресс-службе МНС.

Уточняется, что это касается как велотоваров, которые производятся в Беларуси, так и тех, которые ввозятся. По этой причине, всем, кто продает велосипеды оптом или же в розницу, необходимо предоставить в налоговую информацию об остатках товаров на 1 декабря.

Вместе с тем, указывается, что это нужно сделать не позднее начала осуществления операций, которые связаны с оборотом, однако не позднее 1 апреля 2023 года.

С 1 декабря 2022 года операции, связанные с оборотом велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными, - уточнили в министерстве по налогам и сборам.

В пресс-службе отметили, что прослеживать будут целый ряд товарных позиций: обычные двухколесные, трехколесные грузовые, а также велосипеды с электродвигателем (номинальной мощностью не более 250 Вт).

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