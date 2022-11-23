«Почему дети Пескова не пойдут на войну?» 5 23.11.2022, 12:44

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Как литовские активисты говорят с россиянами.

С началом войны России против Украины литовские активисты, журналисты и просто неравнодушные люди создали проект «Позвони России». Суть инициативы в том, что любой желающий может позвонить в Россию и поговорить (или рассказать) о том, что действительно происходит в Украине после 24 февраля. Волонтеры, которые звонят россиянам, не знают имен и фамилий собеседников, чем они занимаются и даже в каком городе или деревне живут, передает currenttime.tv.

Как складываются беседы и удается ли вообще поговорить с россиянами о войне?

«Меня зовут Андрей. Я родом из Алтайского края, но сейчас звоню вам из Вильнюса. Я пытаюсь связаться с россиянами и узнать их мнение о текущей ситуации в Украине. Я понимаю, что мнения разные и позиции… (Собеседник бросает трубку.) Вот и все! Тоже бывает, к сожалению», – на счету Андрея уже более сотни звонков из Литвы. Он – волонтер проекта «Позвони России», цель которого – говорить с россиянами о том, что действительно происходит в Украине и почему важно знать правду об этой войне.

«Это, наверное, самое малое, что я могу сделать ради того, чтобы людям немножко стала понятна истинная картина, потому что, на мой взгляд, они живут в какой-то выдуманной реальности. К сожалению, многие из них верят в эту реальность. Потому что у них нет или критического мышления, или они настолько доверяют телевизору и властям. Это единственное, что я могу, находясь здесь, сделать», – говорит Андрей.

Проект «Позвони России» стартовал уже в первые недели российской агрессии в Украине. Его придумали литовские журналисты и активисты, поддержали и представители других профессий.

«Мой друг, который руководит медиа «15 минут». Он позвонил мне буквально в тот момент, когда в России буквально блокировали независимую прессу, социальные сети, и он сказал, знаю ли я, что в интернете можно найти телефонные номера в России, что можно их скачать, что мы можем позвонить в Россию и рассказать людям, что происходит», – рассказывает сооснователь проекта «Позвони России» Паулюс Сенута.

Позвонить в Россию может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и пройти вебинар. Волонтеры не могут ругаться или спорить с собеседниками. Главная цель – поговорить, чтобы услышать друг друга.

«Номера случайные, – уточняет Андрей, – выдаются каким-то генератором из базы телефонных номеров, существующих в России. Даже непонятно, из какого региона этот телефон, то есть я не знаю, с кем я разговариваю. Я знаю, что он точно на территории России находится, но где именно, кто он, кем он работает, как его зовут… Я даже не спрашиваю. Это не нужно на самом деле».

– Слушайте, я вообще как бы политически не очень. Не лезу. Не интересно. Конечно, ничего хорошего нет в войне. Я туда не собираюсь. Что решишь тут? Я тут ничего не решаю, – говорит россиянин.

– А как вы думаете, российские СМИ полную картину происходящего дают или нет?

– Я не смотрю их. Я телевизор-то вообще не смотрю. Что-то из интернета выпадает. Я не включаю даже телевизор.

«Я не лезу в политику, меня не касается». Ну вот как? Цель у этих звонков одна – чтобы у него немножко сомнение посеялось, – объясняет волонтер Андрей, – вот я ему сказал сейчас несколько ключевых фраз, и я думаю, что он немножко-немножко начнет задумываться, что действительно, блин, что за хрень? Почему дети Пескова не пойдут на войну? Почему друг мой какой-то пошел, а они не пойдут? Почему? И вот из таких вот моментов складывается вся эта картина".

За день Андрей может сделать несколько десятков звонков. Поговорить получается далеко не со всеми.

За время своего волонтерства Андрей еще не дозвонился до тех, кто поддерживает российскую агрессию в Украине. Волонтер не исключает, что они просто бросали трубку: «Мне бы хотелось пообщаться с такими людьми. Вот прям чтобы конкретно поддерживали. То есть такого опыта у меня еще не было. Были те, кто говорили, что ну как бы оно есть и есть. Я не считаю, что это хорошо, но и ничего страшного».

Сооснователь проекта «Позвони России» Паулюс Сенута говорит, что желание общаться с волонтерами у россиян во многом зависит от того, как разворачиваются события на фронте: «Россияне большинство, да, поддерживают войну. Это тоже меняется. Русские люди полностью никогда не верили и сейчас не верят Кремлю. И мы получаем очень много вопросов: как идут дела на фронте? Сколько погибших людей и так далее. Они не верят Кремлю, но почему-то склонны поддерживать саму идею войны. И я думаю, что это связано с нарративом, который сводится к тому, что Запад хочет как-то навредить России».

Остановить войну по телефону пробуют более 49 тысяч волонтеров по всему миру, которые уже сделали более 170 тысяч звонков.

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