В Херсоне раздаются мощные взрывы: в городе много дыма 1 23.11.2022, 12:53

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Оккупанты могли нанести удар зажигательными фосфорными снарядами.

23 ноября в освобожденном Херсоне снова раздаются взрывы.

О взрывах сообщил местный журналист Константин Рыженко.

По предварительной информации, 23 ноября в 9:36 Херсон был обстрелян оккупантами из «Градов». После обстрела появилась задымленность.

Местные жители говорят, что взрывалось в воздухе облачком ярких вспышек и летело вниз.

Кроме того, житель Херсона показал, что к нему во двор прилетел неизвестный предмет. Вероятно, город могли обстрелять зажигательными фосфорными снарядами.

Местных жителей призывают находиться в безопасности и соблюдать правила двух стен.

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