В Херсоне раздаются мощные взрывы: в городе много дыма

В Херсоне раздаются мощные взрывы: в городе много дыма1
- 23.11.2022, 12:53
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Оккупанты могли нанести удар зажигательными фосфорными снарядами.
23 ноября в освобожденном Херсоне снова раздаются взрывы.
О взрывах сообщил местный журналист Константин Рыженко.
По предварительной информации, 23 ноября в 9:36 Херсон был обстрелян оккупантами из «Градов». После обстрела появилась задымленность.
Местные жители говорят, что взрывалось в воздухе облачком ярких вспышек и летело вниз.
Кроме того, житель Херсона показал, что к нему во двор прилетел неизвестный предмет. Вероятно, город могли обстрелять зажигательными фосфорными снарядами.
Местных жителей призывают находиться в безопасности и соблюдать правила двух стен.