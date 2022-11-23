Белорусы продали на минском рынке «воздух счастья» в пакетиках и стали звездами TikTok 3 23.11.2022, 13:02

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За 20 минут блогеры заработали полторы тысячи рублей.

В TikTok завирусилось видео о том, как двое блогеров в минувшее воскресенье продавали на минском фермерском рынке надутые целлофановые пакеты с разными видами воздуха. За три дня ролик собрал более 800 тысяч просмотров, а количество комментариев подбирается к тысяче.

На видео, которое выложил могилевский тиктокер Женя Онегин, он сам и блогер из Барановичей Алена Меловацкая вели торговлю на фермерском рынке в Минске — за прилавком с вывеской «Продажа воздуха» они вручали людям надутые пакетики с воздухом.

Можно было купить «воздух счастья, воздух успеха, воздух леса, воздух процветания», а каждый пакетик якобы стоил 20 рублей.

Судя по ролику, торговля шла бойко: очередь за «редким и уникальным товаром» не иссякала. За 20 минут, уверяют блогеры, они заработали полторы тысячи белорусских рублей.

Мнения комментаторов, пытавшихся понять, что это было, разделились: одни предположили, что это постановочное видео и «шутка для лайков», другие увидели в этом долю правды: «Я так и знала, что шутка о том, что скоро будем платить за воздух, далеко не шутка».

Некоторые пользователи заподозрили блогеров в мошенничестве и потребовали известить «компетентные органы» и налоговую.

Нашлись и те, кто всерьез заинтересовался товаром: «Воздух леса… Когда мы все из комментаторов были в лесу? Выходные отдала бы просто за то, чтобы побыть в лесу…».

Рассказали и про еще более необычную торговую схему: «Мой племянник в США так привидение в банке продавал за 100 долларов. Ребенок пришел забирать, так моя сестра быстро прервала сделку».

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