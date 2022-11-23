У Путина начались панические атаки 3 23.11.2022, 13:15

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Глава РФ выходит на публику, накачавшись медикаментами.

Российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин, ссылаясь на источник в ФСО, который регулярно наблюдает за диктатором, отметил, что Путин пребывает в огромном стрессе.

«Иногда он (Путин – ред.) запирается и ему тяжело выйти в люди. Он нарочито выходит на публику, заранее подготовившись и приняв какие-то специальные медикаменты, но у него есть приступы паники. Он реально боится того, что его убьют, но еще больше – что его арестуют», – рассказал Осечкин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам оппозиционера, глава РФ прекрасно понимает, что такое российская тюрьма, поэтому очень сильно опасается этого позора, наручников и всех прочих «прелестей» пребывания за решеткой. В то же время он как истинный садист по-настоящему кайфует, когда помещает неугодных людей в тюрьму. Это доставляет ему истинное наслаждение, подчеркнул Осечкин.

Также правозащитник заявил, что Путин выстраивает вокруг себя огромное количество различных спецслужб, которые перепроверяют друг друга, и осыпает их огромными деньгами.

«То есть те люди, которые работают в его ближайшем окружении (водители, охранники и т. д.), он их старается максимально коррумпировать. Он им не зарплаты выплачивает, а коррумпирует, чтобы у них была 200-процентная лояльность. Эти охранники впоследствии становятся губернаторами и министрами. В России именно такой социальный лифт, когда необязательно быть умным, а нужно быть просто очень преданным и очень лояльным к Путину. Но мы видим, к чему в итоге приводят такие губернаторы и министры», – справедливо заметил Осечкин.

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