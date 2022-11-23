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ВСУ продвигаются в направлении Сватово и Кременной: инициатива на стороне Украины

  • 23.11.2022, 13:21
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ВСУ продвигаются в направлении Сватово и Кременной: инициатива на стороне Украины
Фото: Reuters

Когда начнутся морозы, украинские бойцы смогут дать хорошие новости из Луганской области.

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Сватово и Кременной в Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«В сторону Сватово и Кременной ВСУ понемногу продвигаются вперед - инициатива на нашей стороне», - заявил Гайдай.

Однако он отметил, что ситуация остается сложной. В частности, вблизи Белогоровки РФ безуспешно пытается прорвать украинскую оборону.

«Вблизи Белогоровки и Бахмута оккупанты бросили в бой до 2 тысяч заключенных», - сообщил глава ОВА.

При этом, по его словам, когда начнутся морозы, ВСУ смогут дать хорошие новости из Луганской области.

«В российских войсках возросло количество случаев дезертирства – оккупанты увеличили количество блокпостов для отлова нарушителей», - заявил Гайдай.

По его мнению, РФ не рассчитывала на войну в подобных масштабах.

«И оказалась не готова. Это касается и техники, и экипировки, и поставок пищи и медикаментов на фронт», - добавил он.

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