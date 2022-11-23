На светлогорском «Химволокне» задержали высокопоставленных сотрудников 23.11.2022, 13:26

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Причиной могли стать комментарии в интернете.

На ОАО «СветлогорскХимволокно» задержали главного энергетика и ведущего экономиста. По сведениям правозащитного центра «Весна», причиной могли стать комментарии в интернете.

Сообщается, что задержания произошли в Светлогорске во вторник 22 ноября. Речь идет о главном энергетике «СветлогорскХимволокна» Константине Дикуне и ведущем экономисте Руслане Михаленко. По предварительной информации, их могли задержать за комментарии в интернете, какие именно — неизвестно.

Напомним, в начале октября светлогорское градообразующее предприятие «СветлогорскХимволокно» попало под санкции США. Было установлено, что оно «поставляет важнейшие материалы для российской оборонной промышленности».

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