Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта-наркоторговца из РФ 1 23.11.2022, 13:30

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фото: t.me/OSINTGeorgia

Захватчик попал в Украину прямо из тюрьмы.

Украинские воины ликвидировали 31-летнего Николая Давидяна из Тверской области РФ. Оккупант попал на войну прямо из колонии, где отбывал наказание за наркоторговлю.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на некролог в запрещенной российской соцсети, ликвидированный захватчик был перворазрядчиком по боксу, а также сотрудником МЧС.

Впрочем, 29 января 2020 года Давидяна задержали с амфетамином, MDMA и гашишем. Давидян взяли под стражу и осудили на 9 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт психотропных и наркотических веществ в крупном размере.

Странным образом из колонии Давидян попал на фронт. Вероятно, его завербовали в ЧВК «Вагнер».

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