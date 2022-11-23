McDonald’s продолжит работу в Беларуси? 5 23.11.2022, 13:32

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Рестораны должны были сменить название два дня назад.

Анонсированный на 22 ноября уход McDonald’s из Беларуси не состоялся.

Несмотря на объявленный переход сети ресторанов McDonald’s под управление российской сети «Вкусно — и точка», заведения до сих пор продолжают работать под прежним брендом.

Сайт Charter97.org попытался разобраться в планах компании. Наш корреспондент позвонил в центральный офис McDonald’s как частное лицо, желающее устроиться на работу. На вопрос, есть ли смысл заполнять анкету на сайте, представитель фирмы ответил утвердительно.

О том, что McDonald’s уходит с белорусского рынка, стало известно 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсетях. На момент публикации пост о смене бренда был уже недоступен.

Так сейчас выглядят странички McDonald’s в Instagram

При этом мобильное приложение McDonald’s в Беларуси уже не активно, а на официальном сайте сообщение о смене бренда осталось.

В Минске на прошлой неделе начали снимать вывески McDonald’s. Правда через несколько дней их вернули на место.

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