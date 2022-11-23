В Китае нашли динозавра с сохранившимся кишечником 23.11.2022, 13:35

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Это редкая удача для палеонтологов.

Дромеозавриды, знаменитые хищные динозавры с большими изогнутыми когтями на задних лапах (из самых известных представителей — велоцираптор и дейноних), в большинстве своем были не огромными устрашающими животными типа ютараптора, а сравнительно мелкими и шустрыми, напоминающими птиц, пишет Naked science.

У львиной доли представителей семейства длина тела составляла всего около полутора-двух метров (что с учетом хвоста и шеи совсем немного), а весили эти хищники 20-25 килограммов. Как итог — питались они в основном довольно мелкой добычей: в их меню входили рыба, примитивные птицы, млекопитающие, ящерицы, лягушки и даже крупные насекомые.

Новый вид дромеозаврид, найденный в Китае, в этом отношении не отличался от большинства сородичей: от носа до хвоста в нем было примерно полтора метра, даже в сравнении с кошкой он не выглядел очень уж страшным животным. Ящер получил имя даурлун (Daurlong wangi), что означает «даурский дракон».

Однако куда интереснее оказался не сам динозавр, а его содержимое: вместе с костями нашлись остатки разложившегося кишечника, по которым ученые смогли восстановить внутреннее строение динозавра. Сохранение кишечника у животного возрастом около 120 миллионов лет — уже примечательный случай, но еще ценнее для палеонтологов то, что даурлун принадлежит к эволюционной линии, близкой к предкам современных птиц.

Несмотря на продвинутое положение на эволюционном древе динозавров, строение кишечника даурлуна оказалось типично рептильным и немногим отличалось от современного крокодила или обнаруженного ранее спиционикса — более примитивного хищного динозавра.

Ученые пришли к выводу, что пищеварительная система у хищных динозавров эволюционировала сравнительно медленно, начав приобретать характерные для птиц черты только перед самым отделением пернатых от их предков. Вероятно, наземным животным, пусть и обладавшим ускоренным в сравнении с крокодилами обменом веществ, не требовалось столь же быстрое пищеварение, как у современных птиц.

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