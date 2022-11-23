«Трясутся полы»: в Евпатории прогремела серия мощных взрывов 2 23.11.2022, 13:42

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иллюстрационное фото

Взрывная волна «накрыла» набережную и район старого города.

Во временно оккупированном Крыму в Евпатории сообщают о мощных взрывах. Официальной информации о причинах пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Набережная Терешковой Евпатория слышен взрыв сильный. Евпатория, район старого города, слышно много сильных взрывов, полы немного трясутся. Что это?», - пишут в пабликах.

В сети также пишут, что, вероятно, причиной взрывов является учения российских оккупантов на полигонах.

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