На белорусских водоемах появились первые любители зимней рыбалки 1 23.11.2022, 13:46

фото: Сильные новости

Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров.

Рыбаки открывают зимний сезон в Беларуси с риском для жизни. Любители зимней рыбалки отправляются с первыми морозами на тонкий лед, рискуя провалиться.

Помните, что ледяной покров в Беларуси установился не так давно. Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров. В случае провала человека под лед нельзя к нему близко подходить. Для спасения ему нужно кинуть палку, ветку, веревку, шарф или другие подручные средства и потихоньку постараться вытащить его. Самое главное — незамедлительно позвонить спасателям.

🤷‍♂️ Рыбаки открывают зимний сезон в Беларуси с риском для жизни.



❗️ Помните, что ледяной покров в Беларуси установился не так давно. Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров. pic.twitter.com/6AujQ1C7hq — charter97.org (@charter_97) November 23, 2022

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