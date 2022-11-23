На белорусских водоемах появились первые любители зимней рыбалки

На белорусских водоемах появились первые любители зимней рыбалки1
- 23.11.2022, 13:46
Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров.
Рыбаки открывают зимний сезон в Беларуси с риском для жизни. Любители зимней рыбалки отправляются с первыми морозами на тонкий лед, рискуя провалиться.
Помните, что ледяной покров в Беларуси установился не так давно. Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров. В случае провала человека под лед нельзя к нему близко подходить. Для спасения ему нужно кинуть палку, ветку, веревку, шарф или другие подручные средства и потихоньку постараться вытащить его. Самое главное — незамедлительно позвонить спасателям.
🤷♂️ Рыбаки открывают зимний сезон в Беларуси с риском для жизни.— charter97.org (@charter_97) November 23, 2022
❗️ Помните, что ледяной покров в Беларуси установился не так давно. Для безопасного выхода на лед его толщина должна иметь более 10 сантиметров. pic.twitter.com/6AujQ1C7hq