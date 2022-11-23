«Такое по телевизору не показывают»: оккупант признался в военных преступлениях в Украине 1 23.11.2022, 13:54

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ГУР перехватила разговор российского солдата из-под Кременной.

Российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре военнослужащий 488 полка российской воинской части 13121 рассказывает отцу о ситуации под Кременной Луганской области. По его словам, то, что показывают российские СМИ, не соответствует действительности.

«Наши, говорю, фосфором еще бросают. Такое по телевизору не показывают. Ну, чтобы выжигать их там - 4 тысячи градусов... Этим огнем и падает потихоньку вниз. Там даже кто в укрытии - все выгорает», - сказал оккупант.

При этом отец отметил, что такого российское телевидение не показывает. Россияне считают, что в Украине они сражаются с бойцами НАТО, а Польша якобы «хочет забрать у Украины Калининград».

«Воюем не с Украиной, а, считают, с Америкой... Польша, наверное, тоже что-нибудь хочет у них какую-то территорию забрать. Что у них? Калининград они хотят забрать», - рассуждают россияне.

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