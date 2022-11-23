ВСУ создают громадный Крымско-Херсонский котел 23.11.2022, 14:10

Украина может закончить эту войну за две недели.

После побега из Херсона российские оккупанты готовятся бежать с Энергодара, где находится ЗАЭС. Также «вторая армия мира», которая хотела «взять Киев за 3 дня», уже экстренно готовится оборонять Крымский полуостров. Казалось бы, империя вот вот рухнет. Но отдельные политические элиты Запада не спешат разрушать путинскую обитель зла.

Почему Запад не хочет разрушения России, что означает визит Сунака в Киев, когда Крым вернется в состав Украины и какие последствия для Путина окажет новая волна чмобилизации - об этом и не только в эфире программы «Руно.Война» на «Апостроф TV» рассказал политолог, публицист, член Американского математического союза Андрей Пионтковский.

- Недавно ВСУ освободили от рашистов Херсон. Сейчас оккупанты обстреливают город, есть жертвы. И они начинают тихонечко говорить о сдаче Энергодара. Андрей Андреевич, вы как думаете?

- Мы с вами не будем раскрывать планы Генштаба Вооруженных Сил Украины. И про Мелитополь говорят, и про выход к побережью с созданием Крымко-Херсонского котла. В общем, много планов есть.

Мы с вами в каждом эфире предвещали, предвидели освобождение Херсона. И я всегда говорил о значении этого события, имеющего громадное военное значение. Прежде всего, оно станет триггером политических и психологических изменений за поребриком. У меня сейчас спрашивают: вот вы говорили Херсон, а Путин еще не снят со своей должности? Путин еще не снят, но давайте посмотрим. Каждый день в российских пабликах появляются новые доказательства того, что в сознании россиян, - и так называемого «глубинного народа», и элит бункера, - происходят необратимые изменения.

На сегодняшний день нет ни одного россиянина, который бы верил в так называемую победу России. Например, такие знаковые для российского бомонда фигуры как полковник Ходаренок, один из идеологов «русской весны» Прилепин, самый знаменитый русский бандит Пригожин. Их можно цитировать громадными кусками.

Глупее из них, видимо, Прилепин, и я позволю себе несколько строк его «беседы» со Скабеевой. Он буквально кричал на нее: «Совершенно бессмысленные наши обстрелы городов, так войну не выигрывают, мы уже не можем наступать, надо немедленно достигнуть перемирия и паузы!». Она в ужасе у него спрашивает: «Перемирия с кем, с Зеленским?». «Да, с Зеленским», - отвечает он. И потом успокаивает: «Ничего страшного, сейчас мы подпишем новый Хасавюрт, как было в 1996 году, а потом наберем еще миллион мобиков, накопим оружия, и повоюем до конца через несколько лет». Вот поток сознания российских лидеров «русской весны» и идеологов уничтожения Украины.

- Андрей Андреевич, они ведь сами не понимают, как дошли до такого. В одном из сюжетов Скабеевой было следующее: «Если в Шебекино или в Белгороде ВСУ что-то захватят, вот тогда точно ядерной бомбой по Киеву, Лондону и всем остальным городам». То есть Белгород они не отдадут, потому что должны как-то сопротивляться. «Киев за три дня», - это уже просто мэм. Как они к этому скатились?

- Посмотрите, чем они заняты. Они же строят фортификационные укрепления в Крыму. То есть Прилепин прав. Они совершенно не способны сейчас ни к какому наступлению. Очень показательно выступление Ходаренка с той же Скабеевой. Скабеева вообще классиком у нас становится. После победы издадим ее полное собрание сочинений. Так вот, она спрашивает Ходаренка с надеждой в голосе: «Ведь у американцев на складах кончается оружие, им скоро будет нечего поставлять на Украину?». Он просто заорал на нее: «Да как нечего, если бы американцы захотели, они бы закончили эту войну в самые ближайшие сроки». Это мнение российского военного эксперта, ведь он полковник Генштаба в отставке. И он, как всегда, озвучивает мнение тех, кто на службе и не мог бы этого сказать.

Такое же мнение у всех военных экспертов: и западных, и украинских. Действительно, мы все благодарны американцам за помощь, без этой помощи украинская армия не смогла бы перехватить инициативу и перейти в наступление. Но если завтра они осуществят те поставки, на которых настаивает украинское руководство, - дальнобойные ракеты HIMARS, еще сотня танков, десятка два самолетов, - то за две недели закончится сопротивление.

- Опять напрашивается эта конспирологическая точка зрения, что Западу невыгодно такое быстрое ввержение России в хаос, потому что она распадется на 5-10 ядерных княжеств, и нужно будет с каждым отдельно работать, договариваться. В общем, как дикари. Это так?

- В этом нет никакой конспирологии. Я вам приведу прямую аналогию, потому что это повторяется второй раз по тем же канонам. Вспомните, август 1991 года, президент Буш-старший, уж его в никакой конспирологии не обвинишь. Это победитель в Холодной войне, которая продолжалась 50 лет. И вот, наконец, Рейган и Буш фактически сокрушили Советский Союз. Несколько месяцев назад тот же Буш победил в войне в Персидском заливе Саддама Хусейна. И вот он приезжает в Киев. И он практически умолял тогда еще Верховный Совет, который освистал великого победителя в Холодной войне. Потому что он не понимал ситуации ни в России, ни в Украине. Но боялся Буш именно того же. Он им говорил: не стоит добиваться независимости, посмотрите как хорошо и свободно вы можете жить в новом Советском Союзе. Потому что прежде всего они боялись, что будет удар с ядерным оружием. Я помню, в Вашингтоне разговаривал с его помощником. Тот орал в ужасе: «А с кем я буду договариваться насчет ядерного оружия?». Госсекретарь Буша, Бейкер, ездил по постсоветским странам в эти месяцы, между сентябрем и декабрем, выполняя обязанности бездействующего президента Советского Союза. И вот тогда им пришла эта навязчивая идея: заставить Украину, Беларусь, Казахстан отдать свое ядерное оружие российской федерации. Они боялись распада СССР.

Я сейчас скажу очень важную вещь для всех нас. Настоящий распад российской империи происходит сегодня и сейчас. Не в 1991 году, а сейчас. Тогда это был еще фиктивный распад. В той же Украине, которая была более независимой, чем другие бывшие советские республики, Россия сохраняла громадное влияние. Собственно, против этого доминирования империи и поднялся украинский Майдан.

Сейчас происходит по-настоящему то событие, которого так боялись в 1991 году американцы. И смотрите, не только в Украине. Пока в Украине сражаются с громадными жертвами с российской ордой, за счет этого героизма другие постсоветские республики достигают все большей свободы от Москвы. Тот же Казахстан, избрание Токаева, которое означает окончательную победу над кланом Назарбаева, и полное освобождение от Москвы. Абсолютно свободен от россии Азербайджан. Уходит от Москвы Армения. Сейчас идет значимый процесс окончательного освобождения всех народов бывшей российской коммунистической империи.

Однако в Вашингтоне есть конкретный нарратив российских агентов. Они понимают, что терпят поражение в Украине, после чего Украина одержит унизительную для России победу и восстановит территориальную целостность. Но за пределами границы останется огромная страна с колоссальным количеством атомных и химических производств, и, конечно, Путин не удержится у власти после такого поражения, начнется смута и гражданская война. И уже есть неподчиняющаяся центру армия Пригожина и Кадырова. Так не лучше ли убедить украинцев, чтобы они помягче отнеслись к путину.

- Запад использует такую технику, что лягушку надо варить медленно. Они действительно это делают?

- Центристы демократической и республиканской партии твердо поддерживают Украину. Мы же видим это разделение. Один крупный чиновник администрации Байдена определяет цель «победа Украины», а другой – «не допустить поражения Украины». Эти термины находятся в противоречии. Цель «не допустить поражения» достигнута, ведь кремль уже устраивает фортификации глубоко в Крыму.

На весах в Белом доме как бы две чаши. На одной чаше известные опасения по поводу Москвы, что начнется чудовищная смута. А на другой чаше весов сотни и тысячи погибших украинцев. Это противоречие должно разрешиться.

- Что на это повлияет? Например, на выходных Шольц заявил путину: «Прекрати эту войну, выведи войска, расчисть путь для переговоров». Мы такого от Шольца в феврале-марте не ожидали.

- Тектоническое изменения политического сознания в Германии – это громадная удача украинского народа. Штайнмайер произнес историческую речь 27 октября. Он признал свои ошибки, признал, что они своей политикой способствовали агрессивным замыслам путина.

И визит Риши Сунака, который показал, что смена премьер-министров в Британии ничего не изменила. Такая позиция важнейших союзников Украины позволяет надеяться, что на чашах весов преобладает точка зрения гуманизма. Самый гуманный способ быстрее закончить войну – скорейший разгром путина.

- Когда будет новая волна чмобилизации, это станет началом конца путина?

- Матери возмущаются, что их мальчиков не одели хорошо, не дали им потренироваться как следует, прежде чем послали убивать украинцев. Ни один из этих мобилизованных не мотивирован. Прибытие этих мобилизованных не усилило армию, а наоборот ослабило.

В россии сейчас около 30 млн мужчин, каждый из которых может быть мобилирован. Вы думаете, они с энтузиазмом ждут, чтобы пойти воевать за Россию-матушку? Все чокнутые имперские добровольцы уже давно приехали и удобряют украинский чернозем. Да, они не поворачивают оружие против своих командиров. При неизбежном поражении эти мобики вернутся в столицу также, как 105 лет назад крестьяне вернулись после мировой войны в Петроград. И вернувшиеся учинят в Москве то же самое. И это тоже просчитывают и побаиваются американцы.

Помните, с чего все начиналось? Не хотели давать ни Javelin, ни Stinger, потому что Путин может обидеться. Российские пропагандисты кричали, что если дадите, то Путин начнет ядерную войну.

- А теперь поговорим про истребители F-15, F-16.

- Нам очень нужны истребители. Но больше всего нужны дальнобойные ракеты, потому что это на следующий день прекратятся атаки по городам Украины.

- Вопрос нашего зрителя: возможно ли остановить разрушение энергосистемы в Украине?

- Каждый день идет усиление украинского ПВО, но это требует времени. Да, дают и NASAMS, и IRIS-T, и немецкие, и испанские комплексы. Но радикальный способ – дать дальнобойные ракеты, которые смогут бить по российским городам. Поэтому я и говорю, что есть две чаши весов. Например, Германия и Великобритания не позволят сравнивать гипотетическую российскую смуту и сегодняшний геноцид украинского народа.

- Турция и Китай - они ведь не поддерживают Россию и действуют в собственных интересах?

- Они выбирают сильного в любом конфликте. А сегодня сильной стала Украина. К сожалению, Америка долгое время не выполняла роль лидера свободного мира. Есть два крайних крыла, правые республиканцы и левые демократы, они в принципе отрицают, не понимают важность роли Америки. Обама воспитан так, что США как империалистическая держава виновна перед угнетенными народами мира. А у Трампа США должны быть первыми во всем, и союзники не нужны. Но не надо этому удивляться. Давайте отметим становление субъектов, понимающих исконную роль Америки. Украина взяла на себя роль лидера свободного мира. И она буквально возвращает Америку к ее изначальной роли.

- Привожу слова сенатора США Джима Риша по поводу Крыма: «России в любом случае придется возвращать Крым Украине, вне зависимости от реакции россиян и последствий для путина». Крым – это решенный вопрос?

- Абсолютно решенный. Минские соглашения просто оставляли Крым за скобками. Еще раз подчеркиваю, что получение республиканцами большинства в Палате представителей не является негативной новостью для Украины, потому что поддержка всегда была двухпартийной. Ядро демократической и республиканской партии одинаково поддерживает Украину.

- Вы верите, что предложение насчет демилитаризации Крыма и его подвешенного состояния звучало перед саммитом G20?

- Да, верю. Но, как и президент Буш в 1991 году, они совершенно не понимают сегодняшнюю Украину, ведь на подобное бы никто не согласился. Тем более, все военные эксперты считают более вероятным следующий сценарий. Они считают следующей военной целью ВСУ Мелитополь. Это наиболее уязвимая цель во всей структуре российской обороны. Недаром они уже в Крыму создают фортификацию. После Мелитополя выход на Азовское побережье, что создаст громадный Крымско-Херсонский котел. В этом случае, Крымский мост быстро перережут. И повторится история с правым берегом Херсонщины. То есть независимо от политических раскладов, военная логика диктует украинцам, в первую очередь, взять Крым.

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