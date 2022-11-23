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Жлобинчанин представился в соцсетях Снежаной и обманул минчанина на сумму с четырьмя нулями

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  • 23.11.2022, 14:13
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Жлобинчанин представился в соцсетях Снежаной и обманул минчанина на сумму с четырьмя нулями

Переписка длилась около месяца

17-летний житель Жлобина, учащийся одного из колледжей, в соцсети представился девушкой по имени Снежана и смог обмануть минчанина на сумму 10,5 тысячи белорусский рублей. Как передает БелТА, в середине октября 2022 года минчанин на сайте знакомств завязал переписку с девушкой, которая представилась Снежаной.

В какой-то момент Снежана обратилась к другу по переписке с просьбой - возникли материальные трудности, нужны деньги. Минчанин перевел их на указанную Снежаной банковскую карту. На этом проблемы Снежаны не закончились: внезапно у нее серьезно заболела мама, на обследования и лекарства нужны немалые финансы. Житель Минска, очарованный перепиской с девушкой, вновь перевел деньги. При этом сама Снежана отказывалась даже поговорить по телефону, настаивала на виртуальном общении. В какой-то момент минчанин, сопоставив все странные факты, сам обратился к Снежане с просьбой: попросил у нее номер ее отца, чтобы детально поговорить о проблемах в семье.

Мошенник дал ему номер телефона - свой собственный, пытался прикинуться своим же отцом. В конечном счете афера со лже-Снежаной раскрылась. Минчанин обратился в милицию, правда, к тому моменту на карту мошеннику в общей сложности было переведено более BYN 10,5 тысяч. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что в биографии 17-летнего мошенника уже были и иные преступные эпизоды, а деньги, которые переводились «Снежане», он тратил на ставки в букмекерских конторах.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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