Советник главы Офиса президента Украины: РФ готовит теракты в Беларуси 9 23.11.2022, 14:42

7,846

Михаил Подоляк

Названы цели оккупантов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что российские оккупанты выбрали новую тактику войны.

Одна из ее составляющих состоит в том, чтобы втянуть Беларусь в войну. Об этом он написал в Twitter.

Представитель ОП не исключает, что с этой целью оккупанты могут готовить теракты на территории Беларуси.

Он также считает, что Кремль не откажется от терактов в Белгороде, чтобы настроить россиян на продолжение войны с Украиной.

При этом Подоляк назвал новую тактику российских оккупантов:

Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну;

Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне;

Информационная кампания по поводу пленных, чтобы дискредитировать Украину;

Советник главы ОП добавил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».