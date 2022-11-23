«Мы цель нарядная»: глава Республики Коми рассказал, как шесть раз «увернулся от HIMARS»9
- 23.11.2022, 14:45
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У российского чиновника разыгралась фантазия.
Глава российской Республики Коми Владимир Уйба заявил, что во время его поездки на оккупированные украинские территории в него шесть раз пытались попасть из высокоточного ракетного комплекса HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновник заявил, что он двигался в составе колонны из двух внедорожников и двух автобусов.
«По нашей колонне шесть раз били «Хаймарсами» потому, что цель мы нарядная», - заявил Уйба.