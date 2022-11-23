Ученые выяснили, чем питались самые первые животные на Земле 1 23.11.2022, 14:49

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Исследователям дал подсказку химический состав этих живых существ.

В эдиакарском периоде Землю заселяли первые многоклеточные организмы, выглядевшие очень странно не только по меркам современных животных, но в сравнении с более поздними кембрийскими животными. Некоторые из них в определенных чертах напоминали привычных нам животных: скажем, у них были рот и кишечник для переваривания пищи. Другие в плане питания походили на грибы, пишет Naked science.

Конечно, сложно сказать, чем могли питаться настолько древние животные: их мягкие ткани редко попадают в палеонтологическую летопись, а уж о содержимом кишечника и говорить нечего. Однако в 2018 году Илья Бобровский, сейчас работающий в Австралийском национальном университете, обнаружил среди крутых скал на побережье Белого моря окаменелость жившей 575 миллионов лет назад кимбереллы, чей химический состав дал подсказку о рационе животного.

Международный коллектив исследователей из Австралии и России выявили в остатках кимбереллы молекулы фитостерола, которые входят в состав клеточной мембраны растений (у млекопитающих ту же роль играет холестерин). Поскольку это вещество животные не вырабатывают, ученые пришли к выводу, что слизнеподобная кимберелла соскребала с морского дна микроскопические водоросли, которые поглощала через рот и переваривала в кишечнике.

Бок о бок с кимбереллой жило и другое животное, чью окаменелость тоже нашел Бобровский: дикинсония выросла до 1,4 метра в длину и была, пожалуй, крупнейшим живым организмом своего времени. Ползая по морскому дну, это ребристое создание, похожее на вытянутый блин, впитывало питательные вещества всей поверхностью тела, так что ему пришлось вырасти широким, но тонким, чтобы удовлетворить свои аппетиты.

Питание водорослями энергетически более выгодно, чем простое всасывание свободных питательных веществ из воды. Так что в этом отношении кимберелла была более продвинутым существом, чем огромная дикинсония. Тем не менее оба этих примитивных животных вымерли к концу эдиакарского периода, после чего новые формы жизни, уже больше похожие на современные, захватили древние моря Земли.

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