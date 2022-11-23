«Пытались всучить повестку, внаглую штурмовали квартиру три дня» 14 23.11.2022, 14:54

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Белорусы рассказали, как проходит «скрытая» мобилизация.

Читатели телеграм-канала БГМ рассказали о том, что их вызывают для «сверки данных» в военкоматы. Про происходящее, конечно, ходят самые разные слухи, чаще всего они касаются возможной мобилизации.

«По поводу приглашения военкомата для «уточнения данных воинского учета» по Солигорску — явиться нужно в дом культуры, а не в сам военкомат, потому как в основном явиться нужно в середине декабря и, по неподтвержденной информации, план по Солигорску — 6000 тыс. чел. (население 100 тыс.). Опять же по неподтвержденной информации — необходимо будет подписать бумагу, что в случае объявления мобилизации не нужно ждать повестки, а сразу прийти в военкомат».

«Вызывают в военкомат, для сверки данных, мне 31 год, 10 лет меня не беспокоили».

«Тоже пытались всучить повестку по месту прописки, внаглую штурмовали квартиру аж 3 дня. Мать думала, что это свидетели Иеговы (иногда тоже ходят) и не открывала. Соседи сказали, что военкомат искал. Хотя мои данные фактические в военкомате были. Возможно, утеряли. Странно, что хотели втюхать именно лично. Живу в другой области».

«Сыну пришла повестка, он должен явиться с военным билетом в БГМУ для сверки данных. Повестку бросили в почтовый ящик. Я считаю, что это просто бумажка. За повестку никто не расписывался. Сына больше года нет в Беларуси».

«Могилевская область. В сельсовет вызывают на 30 ноября звонком. Повестку вручить не могут, не застают по месту прописки. Говорят, глобальная сверка, никуда не заберут».

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