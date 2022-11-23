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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта Лаврова

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  • 23.11.2022, 14:57
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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта Лаврова

В России он был кандидатом в депутаты.

В Украине был ликвидирован российский оккупант, который ранее баллотировался в депутаты в Тверской области РФ.

41-летний уроженец Кимр Денис Лавров ликвидирован 5 ноября, сообщил в Telegram OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

«Лавров в своем уезде был известен тем, что организовал в Кимрах «Социальное такси», а в 2014 году баллотировался в депутаты городского собрания», - поделился Комахидзе.

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