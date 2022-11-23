«У армян появилась прекрасная возможность арестовать Лукашенко и доставить в Гаагу» 6 23.11.2022, 15:01

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Как белорусы реагируют на поездку диктатора в Армению.

В Ереване сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В преддверии встречи армяне устроили протесты, во время которых выступили за выход страны из ОДКБ, а также против приезда в страну российского и белоруского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему думают белорусы.

«ОДКБ — изначально мертворожденное дитя. Страны типа Армении или Казахстана, находясь в турбулентном окружении, туда вступали в надежде на мощь российской армии. А эта мощь оказалась ни разу не мощной. Зачем Беларусь вступила в ОДКБ? Скорее всего, за деньги. Внешних угроз для Беларуси не было и нет».

«Примечательно, что деструктивная деятельность Лукашенко и его ставленника в ОДКБ Станислава Зася сегодня активно обсуждается в социальных сетях Армении. Зась выехал в зону конфликта только через полмесяца после решения СКБ ОДКБ о его командировке. Пашинян просто офигевал от таких действий Минска».

«В ОДКБ давно раскусили плешивого самозванца».

«ОДКБ было создано только ради того, чтобы подавлять протесты внутри стран-участниц этого недосоюза. Поэтому сиплая мразь лезла туда, как жаба на корч, понимая, что рано или поздно придется просить помощи. Как видим, в 2020 году Путин помог. Казахстан воспользовался не так давно услугами. Сейчас, когда Россия показала свое крысиное нутро, страны-участницы поняли, что их может ожидать в ближайшем будущем. Россия может попытаться компенсировать свои провалы в Украине аннексией более слабых государств постсоветского пространства. Но ОДКБ скоро, видимо, будет состоять только из двух стран-изгоев, благодаря «мудрым» руководителям Путину и Лукашенко. И то, пока не закончится Путин. За ним вторым номером — Лука. Как-то так...»

«Уже даже высокопоставленные политики Армении начали выражаться в отношении Лукашенко так, как высказываются о нем большинство простых белорусов».

«А армяне только узнали, что в Беларуси «мозаика» проникла во все сферы государства? У нас и в Конституции сказано, что Беларусь — нейтральное государство, что не помешало Фенцику втянуть ее в ОДКБ. И по новой Конституции запрещается предоставлять другим странам свою территорию для нападения на третьи страны, что при этом не мешает русским оккупантам атаковать из Беларуси Украину».

«Никто синегубого в ОДКБ не уважает и не слушает, зная его «шестеренчатую» позицию к кремлевскому карлику-убийце».

«Какие у Лукашенко могут быть союзники? Кто в здравом уме захочет с ним союзничать? За 30 лет даже последний идиот понял, что он «союзничает» только с тем, у кого может взять деньги. И желательно безвозмездно и безвозвратно. Дали денег — «партнер» хороший, завтра отказали — выльется ушат грязи, как дворовая собака еще долго будет гавкать. У Алиева не раз побирался — будет оправдывать любые его действия. А с Пашиняна что взять, если у него только «козы пасутся»? Но Пашинян получил по заслугам: «лизнул» самозванца в 2020 — теперь облизывайся. Бессовестные и беспринципные, друг друга стоят».

«Надо бы сбить самолет Лукавого над горами Армении и покончить с этим подонком».

«Макей — вредитель. Вместе с Лукой и Засем специально разваливают ОДКБ, чтобы держать Путлера в подвешенном состоянии, чтобы таким образом было легче разводить его на бабки для дроздовского табора».

«Даже ОДКБ понимает, что в Беларуси власть захватила колхозанская плешивая банда. А с преступниками никакие договора не могут действовать».

«Армяне, рвите вы с этими негодяями и их союзами. Ведь были уже в шаге от ассоциации с ЕС в 2013, а потом вдруг резкий разворот и таежный совет! Надо было тогда подниматься всем, а не ждать 10 лет неизвестно чего».

«Картечью встречайте сиплого!»

«Поддерживаю развал ОДКБ и выход Беларуси из всех союзных и военных договоров с РФ. Долой диктаторов Путина и Лукашенко. Свободу и независимость народам в скором будущем развалившейся российской империи!»

«У Армении есть шанс войти в мировую историю как очень доброе и смелое государство. Арестовать моль и лося и доставить их в Гаагу. И белорусы не будут в обиде, даже про бочку коньяка закупоренную к свадьбе Лукашенко младшего забудут», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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