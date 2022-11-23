закрыть
23 ноября 2022, среда, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бункер № 1: что известно о главном спецукрытии Путина

5
  • 23.11.2022, 15:09
  • 9,012
Бункер № 1: что известно о главном спецукрытии Путина

Данные американской разведки.

Один из самых известных и старейших бункеров Путина находится под Кремлем, американская разведка узнала о нем несколько десятилетий назад.

По ее данным, бункер № 1 расположен на глубине 200−300 м и является едва ли не одним из самых укрепленных в РФ подземных укрытий, говорится в статье «НВ» «Где прячется Путин». «НВ» называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор.

Предполагается, что строительство этого подземного убежища началось в 1950-х, после первых испытаний атомной бомбы, и с тех пор инфраструктура этого объекта постоянно усовершенствуется, а защита усиливается.

Московский бункер имеет разветвленную инфраструктуру и крайне высокую степень защиты, поскольку предполагалось, что здесь будет находиться высшее военно-политическое руководство страны в период вооруженного, в частности ядерного конфликта, и отсюда можно будет управлять страной и ее армией.

Согласно данным агентства военной разведки США, в российской столице есть еще один похожий по прочности бункер, расположенный возле Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

По оценкам Министерства обороны США, в таких бункерах может находиться до 10 тыс. человек. Предполагается, что запаса продовольствия, воды, медикаментов и автономной работы систем жизнеобеспечения здесь хватит на несколько месяцев после вероятной ядерной атаки.

В опубликованном в 1991 году отчете минобороны США — Military forces in transition [Вооруженные силы в переходный период] - говорится, что оба спецукрытия — под Кремлем и в районе МГУ — соединяются между собой системой секретной правительственной подземной железной дороги.

По данным американского минобороны, правительственная секретная подземная железная дорога, впоследствии получившая условное название Метро-2, имеет несколько веток, которые могут вести к другим спецукрытиям, а также к VIP-терминалу аэропорта Внуково.

После распада СССР бывшие государственные чиновники в ряде интервью косвенно подтверждали наличие в Москве секретного подземного транспорта, связывающего правительственные бункеры под Москвой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип