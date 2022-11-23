ОДКБ Шредингера Telegram-канал «Письма к дочери»

23.11.2022, 15:11

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Коллективной безопасности не хватает международного авторитета.

В понедельник министр белорусской энергетики сказал, что второй блок белорусской АЭС готов на 96 процентов. И это были бы очень солидные 96 процентов, если бы второй блок белорусской АЭС не был уже готов на 96 процентов весной. А потом он опять был готов на 96 процентов уже летом. Вот с весны на 96 процентов так все время и готов.

Но когда будет готов на 100 процентов министр энергетики благоразумно промолчал. Такая вот загадочная штука эта белорусская АЭС. В состоянии почти полной готовности она бывает чаще, чем в рабочем.

Чем-то АЭС напоминает мне в этом смысле ОДКБ. То же вот, организация с нелинейным присутствием в реальности.

Как надо ответить НАТО, так она есть. А если надо вдруг помочь, к примеру Армении, то ее уже, конечно, не дозовешься. Такая ОДКБ Шредингера получается.

Вот белорусский министр, кажется, иностранных дел вчера возмутился из-за того, что коллективной безопасности не хватает международного авторитета и другие важные международные организации не хотят с ней играть. Так, а чего не возмутиться? Сейчас, когда Армения о помощи уже не просит, ОДКБ может безопасно вернуться в свою виртуальную реальность противостояния агрессивному блоку НАТО.

Даже белорусский McDonalds перешел в категорию объектов, существующих в нелинейном пространстве-времени. Потому что со вчерашнего дня McDonalds в Беларуси официально нет. А посмотришь поближе — McDonalds опять есть.

Какой-нибудь грубый материалист мог бы предложить этому факту грубое материалистическое объяснение. Например, что белорусские власти пригрозили владельцам McDonalds национализацией. Сказали, что в случае смены бренда резать пополам булки (Но не куриц. Их пополам резать нельзя, смотри не перепутай) можно будет только в интересах национально-ориентированного питания. Потому что инвестиционный авторитет у белорусских властей и так стремится к нулю, а после ухода McDonalds он вообще перейдет в категорию отрицательных величин.

Но я как человек передовых научных взглядов отвергаю это примитивное объяснение. Я считаю, что история с исчезновением и обретением McDonalds — это классический частный случай квантовой неопределенности.

Как с отдельно взятыми товарами на полках белорусских магазинов. Вот пока на эти полки смотрит начальство, то оно видит там товарное изобилие и вражеские фейки.

И если ты тоже хочешь знать правду о товарном изобилии, то надо не на магазинные полки пялиться, а «читать государственные СМИ и смотреть государственное телевидение».

Потому что отдельно взятые товары тоже переходят к принципу нелинейного присутствия в пространственно-временном континууме. Как АЭС, ОДКБ, McDonalds или, скажем, миролюбие белорусских властей.

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