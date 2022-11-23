Профессиональный «костяк» сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях уничтожен 1 23.11.2022, 15:12

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У ВСУ появилось значительное преимущество над противником.

Профессиональный «костяк» Вооруженных сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях истреблен, идут мобилизованные кадры.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что главный план ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально вымотать противника, нанести ему невосполнимые потери.

«Это делается ежедневно, и значительный костяк профессиональных вооруженных сил РФ можно сказать уже истреблен. Сейчас идут мобилизованные кадры», - рассказал он.

По словам Череватого, враг подтягивает мобилизованных на восточный участок фронта. Так, за минувшие сутки в Ялту (Донецкая обл.) прибыли до трех тысяч новомобилизованных. Однако ВСУ этот процесс контролируют и маневрируют своими резервами и огневыми средствами.

«Практика последних месяцев показывает, что в плане нанесения вреда, уничтожения врага у нас невероятное преимущество над ним... Мы гораздо технологичнее работаем, используем новые средства, технику и технологии…», - добавил он.

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