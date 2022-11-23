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Настало время решительных действий против агрессора

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  • 23.11.2022, 15:13
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Настало время решительных действий против агрессора

Совместное заявление Форума свободной России и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» и Форум свободной России выступили с совместным заявлением о войне в Украине:

– Война путинской России против Украины вошла в новую фазу. Не будучи в силах победить украинцев на поле боя, Путин решил взять Украину измором, нанося массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры. Его цель очевидна – оставить украинцев без света и тепла в преддверии наступления зимних холодов, деморализовать их, посеять уныние и страх. Он не достигнет своей цели: ему не удастся сломить народ, который уже несколько месяцев сопротивляется вооруженной агрессии, борясь за свою свободу. Однако сама эта тактика уничтожения гражданской инфраструктуры несет в себе угрозу жизни и здоровью миллионов людей, включая женщин, детей и стариков, которым могут остаться без отопления и света на всю зиму. Осознавая эту опасность, можно охарактеризовать наносимые Путиным удары, как акты геноцида против украинского народа, направленные на то, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению Украины.

В этих условиях необходимо прекратить дипломатические пляски вокруг надуманной проблемы возможной эскалации конфликта. Эскалация происходит постоянно, повышая градус противостояния и вовлекая в конфликт новых участников. От обычных боевых действий Путин переходил к угрозам применения ядерного оружия или подрыва «грязной бомбы». От военных действий на линии фронта к бомбежкам гражданской инфраструктуры. От ударов по территории Украины к ударам по территории НАТО, если признать тот факт, что ракета, попавшая на территорию Польши, была российской. Если не остановить Путина сейчас, рано или поздно эта война приведет к прямому столкновению путинской РФ с НАТО. Тогда будет поздно говорить об эскалации.

Необходимо уже сейчас остановить Путина в его деле уничтожения гражданской инфраструктуры Украины. И сделать это можно только одним способом – военным. Украины должна получить такие вооружения, которые позволят ей эффективно отвечать на ракетные обстрелы своей территории, поражая военные базы, с которых ведутся ракетные обстрелы Украины, где бы ни находились эти военные базы.

Агрессор не успокоится, пока не встретит силу, равную ему или превосходящую его. Преступник не оставит в покое свою жертву, пока не получит силовой отпор. Время разговоров и умиротворения диктаторов прошло. Настало время решительных действий против агрессора. Украина должна получить то, что поможет ей остановить геноцид ее народа.

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