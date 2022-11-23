Глава МВД Литвы: Белорусские силовики отправляют нелегалов на границу босиком 2 23.11.2022, 15:23

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Это имело последствия для их здоровья.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обвинила белорусских силовиков в том, что они отправляют мигрантов нарушать границу босиком. По ее словам, подобный способ пересечения границы не дает оснований для допуска на территорию страны и получения убежища.

«Алгоритм действий наших офицеров не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом для пропуска этих лиц», — сказала она, передает BNS.

По словам Билотайте, в ноябре девять мигрантов пришли на границу босиком и в легкой одежде. Она заявила, что мигранты в таком виде содержались на белорусской стороне в небольших палаточных городках, а потом были отправлены на границу. Это имело последствия для их здоровья. По словам министра, два человека до сих пор находятся в больнице.

Билотайте рассказала, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью. Она подчеркнула, что каждый случай запроса убежища в Литве рассматривается индивидуально.

Заместитель начальника погранслужбы Литвы Римантас Петраускас сообщил, что гуманитарных пакетов заготовлено несколько тысяч. Также, по его словам, были усилены патрули с белорусской стороны. Раньше на одном посте литовские пограничники видели 2-3 белорусских коллег, сейчас патруль состоит из 4-5 пограничников.

По данным литовской погранслужбы, постоянно фиксируются попытки повредить забор на границе. Всего выявлено уже 433 случая.

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