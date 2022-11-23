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Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины

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  • 23.11.2022, 15:29
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Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины

В нескольких областях слышны звуки взрывов.

Российская стратегическая авиация выпустила много ракет по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны.

По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, РФ подняла в небо по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-95. Авиация вблизи Мариуполя выпустила минимум 5 ракет. Впоследствии Ким сообщил, что ракет много. Летят с юга и востока. Работает ПВО.

По данным Кима, под угрозой ракетных ударов оказался юг. Ракеты летят на Одессу.

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Во всех областях объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы.

В то же время жители Киева сообщают о взрывах на левом берегу города.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает ПВО.

«Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети», - отметил он.

Жители Киева сообщают о взрывах. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В столице слышали несколько взрывов, в частности на правом берегу.

По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в Кременчугском районе работает ПВО.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о ракетной угрозе. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Также об опасности предупредил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что зафиксированы запуски ракет, а в области работают силы ПВО.

«Днепропетровская область, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети», - добавил Лукашук.

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