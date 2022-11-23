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Важные для белорусов зарубежья города свяжет поезд

  • 23.11.2022, 15:47
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Важные для белорусов зарубежья города свяжет поезд

Из Кракова и Варшавы можно будет попасть в Вильнюс по железной дороге.

Уже 11 декабря польская PKP Intercity и литовская LTG Link запускают новое соединение по маршруту Краков — Варшава — Белосток — Сувалки — Вильнюс с короткой пересадкой в Моцкове.

Поезда будут ходить ежедневно. Дорога из Варшавы в Вильнюс будет занимать 9 чистых часов.

Регулярные пассажирские перевозки планируется развивать в три этапа: в 2022-2023 годах поезда будут курсировать по маршруту Краков-Варшава-Моцкава-Каунас-Вильнюс, в 2023-2024 годах — Варшава-Каунас-Вильнюс, а после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica в столицы стран можно будет добраться прямым скорым поездом.

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