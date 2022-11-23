В Киеве погремели взрывы в разных районах города 23.11.2022, 15:37

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Виталий Кличко заявил о попадании в инфраструктурный объект.

В Киеве жители слышали звуки взрывов в разных районах города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Информацию подтверждает ряд телеграмм-каналов.

Также в части города исчезла электроэнергия.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании в инфраструктурный объект.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», - отметил он.

«Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места», - позже добавил мэр в твиттере.

«В Киеве враг наносит ракетные удары по критической инфраструктуре. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги», - сообщает Киевская военная администрация в телеграмм-канале.

По всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

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