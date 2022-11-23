Ученые: Земля появилась намного раньше, чем считалось 23.11.2022, 15:45

Что говорит новое исследование.

Ученые считают, что не только Земля, но и другие планеты Солнечной системы существуют намного дольше, чем предполагалось.

Новое исследование далеких звезд показывает, что планеты начинают свое формирование вместе с родительской звездой, а не через миллионы лет, как предполагалось, пишет Forbes.

Ранее предполагалось, что планеты не формируются вокруг звезды, пока та не достигнет определенного размера. Но новое исследование ученых из Кембриджского университета, Великобритания, говорит об обратном. Астрономы изучили одни из самых старых звезд во Вселенной и пришли к выводу, что звезды и окружающие их планеты формируются одновременно.

«Мы достаточно хорошо понимаем, как происходит процесс формирования планет, но, когда начинается этот процесс – вот в чем вопрос. Целью нашего исследования было понять, начинается ли формирование планет очень рано, когда еще происходит формирование звезды, или же все начинается спустя миллионы лет, после того, как звезда уже выросла?», — говорит Эми Бонсор из Кембриджского университета.

Ученым сейчас известно о том, что наша Солнечная система началась с формирования Солнца из газового облака 4,6 млрд лет назад. Считается, что планеты начали формироваться вокруг нашей звезды из диска, наполненного газом и пылью, через сотни миллионов лет. В частности, наша Земля, как предполагается, сформировалась 4,5 млрд лет назад.

В рамках нового исследования ученые использовали комплекс радиотелескопов ALMA, который расположен в чилийской пустыне Атакама (Южная Америка), для изучения атмосфер белых карликов. Белыми карликами считаются погасшие мертвые звезды, которые сбросили свой внешний материал в космос из-за окончания жизненного цикла. Белыми карликами часто становятся звезды, похожие на наше Солнце. В атмосферах этих мертвых звезд ученые хотели обнаружить остатки планетезималей – строительных блоков, из которых формируются планеты.

По словам Бонсор, атмосферы белых карликов представляют собой своеобразные космические кладбища, так в них можно обнаружить обломки астероидов и планетезималей, которые остались после формирования планет.

Ученые считают, что атмосфера этих звезд загрязнена тяжелыми элементами, такими как магний, железо и кальций, которые попали сюда после того, как космические камни врезались в звезду и расплавились в ее атмосфере.

Принято считать, что формирование планет начинается в аккреционном диске вокруг молодой звезды, который состоит из водорода, гелия и частиц льда и пыли. Когда частицы пыли объединяются, то появляются вышеуказанные планетезимали. Они со временем увеличиваются в размерах и становятся планетами и астероидами.

«Наши результаты показывает, что планетезимали образуются почти сразу вместе с формированием новой звезды. То есть процесс формирования планет начинается еще на самом начальном этапе появления звездной системы. Поэтому мы считаем, что Земля и другие планеты нашей Солнечной системы появились намного раньше, чем принято считать», — говорит Бонсор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».