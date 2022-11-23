«Деньги с карты списали — а елки так и не увидела» 23.11.2022, 15:34

В Беларуси появилась «новогодняя схема» развода от мошенников.

Белоруска наткнулась на объявление, где ей предложили купить двухметровую «литую елку» с большой скидкой. Условие одно — 100%-ная предоплата. Деньги, как вы понимаете, с карты списались, а вот елку покупательница не увидела. Журналисты onliner.by связались с продавцом — переписка весьма любопытная.

— Накануне Нового года я решила своим детям создать праздничное настроение и купить красивую литую ель, — рассказывает наша читательница Кристина. — Цены на такие елки, естественно, кусачие. А тут знакомая увидела в интернете объявление, где елки продавали по очень заманчивой стоимости. К тому же при 100% предоплаты еще и скидку дают 20%.

Изначально за литую ель размером 2,10 м цена была заявлена 135 рублей, со скидкой получилось всего 108 рублей. Можно было целиком заказ не оплачивать, но продавец все равно просит 40 рублей аванса, объясняя это тем, что отправляет крупногабаритный товар. Такая сумма якобы покрывает доставку в обе стороны, если покупатель от покупки отказывается.

Кристина, долго не думая, решила оформить заказ с 20%-ной скидкой. Ей прислали реквизиты для оплаты — деньги ушли.

— Но тут мне написала другая знакомая, мол, увидела, что я подписана в Instagram на мошенников. Она, как оказалось, сидит на каком-то форуме, где девушки уже попадались с этими елками. Я начала общение с «продавцом», но меня уверяли, что это ложь и елочка будет завтра отправлена. Я решила не тянуть, позвонила в банк, куда направлен мой перевод, и попросила заблокировать счет. После этого оказалась в ЧС «продавца» — меня заблокировали.

Белоруска написала электронное заявление в милицию и ждет разбирательства. Она удивлена, что так легко попалась на удочку мошенников, хотя всегда считала себя скептиком.

Реальная цена двухметровой литой елки — 300—500 рублей и выше

Журналисты решили узнать больше про литые елки, которыми так загорелась наша читательница. Их делают из силикона, за счет чего они действительно выглядят реалистично, долго служат и не осыпаются. Есть полностью литые варианты, а есть комбинированные, где внутри елки — материал ПВХ, а снаружи — силиконовые литые ветки. Что важно: даже комбинированные елки стоят недешево — в нашем каталоге цены стартуют от 200 рублей. Но гораздо больше предложений по 300—500 рублей за елку размером от 2 м.

Цена минимум вдвое ниже рынке — это первое, что должно насторожить потенциальных покупателей в Instagram. Пишем владельцу аккаунта «Уютный Новый год», который ранее заблокировал Кристину. Спрашиваем, почему их елки такие дешевые. Вот что нам ответили:

— Мы работаем напрямую с заводом-производителем по системе «дропшипинг». Производство в г. Дзержинск. Самовывоза/шоурума / физического магазина у нас, к сожалению, нет, но именно по этой причине мы предлагаем лучшие цены на рынке на сегодняшний день. Важно понимать, что другие продавцы, которые продают похожие елочки, закладывают в конечную стоимость доставку с завода-производителя на их склад, их содержание в чистом месте, а также содержание своего магазина. Мы же считаем, что на сегодняшний день важнее предоставить клиенту лучшую цену и быструю доставку, нежели заставлять людей переплачивать в два-три раза.

Как называется компания-производитель, какой у нее физической адрес, есть ли у продукции сертификаты безопасности? Владелец аккаунта ответил, что производит елки «Беларусь ель» (мы не нашли ни одного упоминания о компании в интернете), а все остальные вопросы оставил без ответа. Спустя несколько часов нас тоже заблокировали.

Вероятно, это не единственный аккаунт, который предложит белорусам бросовые цены на елки до Нового года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».