Конец крымской «сакральности» Виталий Портников, «Крым.Реалии»

23.11.2022, 15:52

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Виталий Портников

Провал концепции признал сам Путин.

Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове приступили к сооружению фортификационных сооружений.

На границе … с Херсонской областью — той самой Херсонской областью, которая, с точки зрения российского законодательства, является таким же «субъектом федерации», как и сам Крым. Но, кажется, даже сам Аксенов в это уже не верит, раз уверяет, что окопы и рвы на границах между двумя «субъектами федерации» обеспечат крымчанам безопасность.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что удалось предотвратить атаку беспилотников на Балаклавскую ТЭС. Насколько правдива это информация чиновника оккупационной администрации, мы не узнаем. Но очевидно одно — Развожаев ощущает себя главой прифронтовой территории и не собирается скрывать этого от населения.

Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым, это происходило под лозунгами «сакральности» и «безопасности». Якобы Крым — это такая особенная территория, якобы «подаренная» Украине бывшим первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, а на самом деле — неотъемлемая часть «русской цивилизации», и поэтому должна быть с Россией навсегда.

Но сомнительность этих утверждений была разоблачена самим Путиным, когда он принял решение еще и об аннексии Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины.

Стало очевидно, что «сакральность» — лишь жалкое оправдание. Потому что четыре украинских региона, которых решили после фейковых «референдумов» вписать в российскую конституцию, никто никому не «дарил». Оказалось, что «сакральная» территория — это просто территория, которую могут захватить российские войска. И, уверен, никакой особой разницы между Крымом, Донбассом и югом Украины нет и быть не может.

Думаю, если бы украинские войска не освободили бы территорию Харьковской области, то был бы придуман еще один «субъект федерации» и пропагандисты говорили бы уже, правда, не о «сакральности», а о «безопасности» и «мирной жизни».

Но, как видим, захват вовсе не обещает никакой безопасности — разоблачен еще один российский пропагандистский миф! До оккупации Крым действительно был мирным украинским регионом. Мирным украинским курортным регионом, между прочим. В Крыму всем были рады. На административных границах Крыма никому и в голову не приходило рыть окопы.

Система противовоздушной обороны существовала скорее как музейный атрибут, а не как инструмент для отражения атак. Молодых крымчан никто не призывал в армию, чтобы превратить их в «пушечное мясо» для удовлетворения амбиций диктатора. Путеводители по Крыму издавались на разных языках мира. Украинская туристическая группа сменяла в Судакской крепости группу из России или Польши. Это и была безопасность.

Оккупация Крыма принесла полуострову войну и страх и стала первой страницей будущей войны против всей Украины. Крым, похоже, вовсе не был для Путина «сакральным», и он вовсе не стремился сделать его безопасным. Крым, уверен, просто стал первой жертвой возродившегося российского милитаризма.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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