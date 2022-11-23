В Киеве из-за обстрелов приостановлено водоснабжение 9 23.11.2022, 16:29

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Мэр украинской столицы призвал на всякий случай запастись водой.

В среду, 23 ноября из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты „Киевводоканала“ работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить его», — говорится в сообщении Кличко в Telegram.

Мэр призвал на всякий случай запастись водой.

«Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице», — добавил он.

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