В Киеве из-за обстрелов приостановлено водоснабжение

В Киеве из-за обстрелов приостановлено водоснабжение9
- 23.11.2022, 16:29
- 3,542
Мэр украинской столицы призвал на всякий случай запастись водой.
В среду, 23 ноября из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты „Киевводоканала“ работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить его», — говорится в сообщении Кличко в Telegram.
Мэр призвал на всякий случай запастись водой.
«Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице», — добавил он.