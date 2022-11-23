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«Я могу быть целый день дома с детьми и при этом успеваю выполнять заказы»

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  • 23.11.2022, 16:38
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«Я могу быть целый день дома с детьми и при этом успеваю выполнять заказы»

Многодетная белоруска рассказала о своем хобби, которое приносит стабильный доход.

В детстве Ольга Парфенович мечтала стать кондитером, но судьба распорядилась иначе, и девушка связала свою жизнь с торговлей. В отпуске по уходу за детьми, а их у молодой мамы трое, девушка начала экспериментировать: пробовала шить и даже училась самостоятельно делать маникюр. Но в итоге решила пойти за детской мечтой — выпекать пряники и торты. После выхода из декретного отпуска новое увлечение стало серьезным подспорьем в семье. Как девушке удалось заработать на хобби — в материале Myfin.

Сила «сарафанного радио»

Однажды Ольга заказала эксклюзивный торт ребенку на день рождения, попробовала его и пришла к выводу, что может сделать ничуть не хуже. Правда, по части оформления выпечки у девушки не было никаких навыков, поэтому, осваивая новое хобби, молодая мама просто покрывала кремом коржи, а сверху делала надпись шоколадом.

– Потом торт попросила испечь сестра, а там уже подтянулись другие родственники и знакомые. Свой первый торт на заказ я тоже делала благодаря «сарафанному радио», – вспоминает кондитер.

На то, чтобы освоить технику оформления выпечки и поверить в свои силы, Ольге понадобилось около трех лет. За это время она много чего узнала о креме, глазури, мастике и коржах, познакомилась на форумах с другими кондитерами, которые щедро делились своими секретами, обзавелась необходимым оборудованием и расходными материалами для работы.

В общей сложности кондитер на начальном этапе потратила около 1100 рублей. Только после того как приобрела необходимые знания и оборудование для нового хобби, девушка решила зарегистрироваться как самозанятая.

«Первое время едва выходила в ноль, часто работала в минус»

Ольга признается, что выпечка тортов – дело не только ответственное, но и очень хлопотное. А результаты не всегда оправдывают ожидания.

– Сперва нужно узнать, чего хочет клиент, потом сделать так, чтобы ему работа понравилась и чтобы торт получился вкусным.

Заработанные средства Ольга вкладывала в дело – заказывала пищевые красители, украшения, упаковку. На руках свободных денег практически не оставалось, и иногда, чтобы выполнить очередной заказ, Ольга просила средства на закупку продуктов у мужа.

– Первое время едва выходила в ноль, часто работала в минус. Но постепенно стала развивать Instagram, появились постоянные заказчики, увеличился объем работы.

Если поначалу Ольга выпекала на заказ 3-4 торта в месяц, то сейчас выполняет не менее 8 таких заказов. Плюс изготавливает пряники и декор для тортов.

Пряники-раскраски и пряничные адвент-календари: чем мастер удивляет заказчиков

Ольга не скрывает, что многие идеи для творчества черпает у коллег, с которыми постоянно общается. Говорит, что в Беларуси уже сформировалось сообщество кондитеров, которые охотно помогают друг другу. Именно знакомые мастера предложили ей попробовать заняться пряниками, и дело неожиданно пошло.

– С пряниками работать легче, их можно изготавливать как под заказ, так и про запас, потому что их срок годности составляет не менее трех месяцев, – говорит мастер. – Но все равно я стараюсь выпекать пряники впритык в каким-то важным датам, чтобы они были свежими и вкусными.

Важные даты Ольга определила эмпирическим путем. Это, по ее словам, некоторые традиционные праздники – Новый год, 23 Февраля, 8 Марта. А еще пряники и торты у нее массово заказывают к 1 сентября и ко Дню учителя.

– Наверное, потому что у меня есть тематические наборы для детей в виде алфавита. А еще есть пряники, которые можно раскрашивать самостоятельно, специальные краски входят в набор. Получается не просто вкусно, но еще и увлекательно.

Настоящим подспорьем для Ольги стала покупка пищевого принтера, с помощью которого она переносит на торты и пряники различные изображения.

– Заказывала я его в России и, помню, заплатила что-то около $800, плюс еще за доставку. Это были огромные для меня деньги! Но принтер сильно облегчил работу и помог расширить ассортимент. Те же адвент-календари из пряников появились только благодаря такому оборудованию.

Сейчас, признается Ольга, она очень редко расписывает пряники вручную. В основном печатает рисунки на готовой выпечке. Тематические изображения обычно заказывает у иллюстраторов, иногда может подобрать подходящий рисунок в интернете.

В коллекции кондитера – более сотни различных пряников, благодаря которым Ольга смогла выйти на небольшой, но стабильный доход.

«Создавать декор оказалось намного выгоднее»

Во время работы с тортами Ольга столкнулась с необходимостью покупать для украшения фигурки из сахарной мастики, которые стали серьезной статьей расходов. Стоимость мастичного зайчика или мишки высотой в 5-7 см составляет от 15 рублей.

Для торта, говорит Ольга, иногда достаточно одной фигурки. Но даже в этом случае себестоимость выпечки увеличивается примерно на 20-25%. Поэтому девушка решила попробовать изготовить декор самостоятельно.

– Да, пришлось потратиться на силиконовые формы, но могу сказать: создавать декор оказалось намного выгоднее, чем печь торты, – признается Ольга.

Сейчас она изготавливает такие фигурки под заказ для других кондитеров. Говорит, что обращаются клиенты, которые создают из сладких фигурок самостоятельные подарки или добавляют их в конфетные наборы.

– Что интересно, просмотров на страничке с декором в соцсетях у меня больше, чем на страничке с тортами и пряниками. То есть это направление оказалось очень востребованным.

В месяц Ольга продает не менее 30 фигурок из глазури или шоколада собственного изготовления. Их покупают не только кондитеры, но и те, кто хочет испечь и украсить торт самостоятельно.

«Все решает реклама»

За годы работы Ольга опробовала различные схемы взаимодействия с клиентами. Сперва ее находили через родственников и знакомых, потом появились заказы через интернет. Были попытки торговать выпечкой на специализированных ярмарках, но такой способ заработка мастер считает ненадежным.

– Никогда не знаешь, как пойдет торговля. Можно вообще ничего не заработать, можно уйти в минус, если нет вообще продаж. Но время от времени я все же в них участвую, это хороший способ заявить о себе.

Летом у Ольги обычно «мертвый сезон», когда заказов – раз-два и обчелся. Зато к 1 сентября ее мессенджер в Instagram завален сообщениями от клиентов.

– Выпечкой приходится заниматься даже ночью, если что-то срочное. У нас ведь как? Люди часто заказывают торт и пряники в последний момент, не учитывая, что на выполнение заказа требуется время.

А еще Ольга не один час тратит на украшение и упаковку готовых изделий. Говорит, что это самая сложная часть работы, потому что ее выпечку сперва оценивают по внешнему виду, а уж потом пробуют на вкус. Именно благодаря интересному оформлению выпечки, считает Ольга, за последние месяцы у нее прибавилось новых клиентов.

– С этого сезона я стала больше времени уделять страницам в Instagram, для которых много фотографирую готовую продукцию. Размещаю объявления на различных площадках в интернете и могу сказать, что да, все решает реклама. Благодаря этому на ближайшее время работой точно обеспечена, – смеется Ольга.

«60% от выручки трачу на расходные материалы»

Чистый доход кондитера составляет примерно 700-800 рублей в месяц.

– Около 25% от суммы у меня уходит на расходные материалы вроде пищевых красителей, съедобной бумаги, глазури, упаковки. Обычно закупаюсь большими партиями, чтобы хватило на несколько месяцев. Если считать еще и продукты, то на затраты уходит не менее 60% от выручки.

Ольга говорит, что у нее нет расходов, связанных с арендой помещения, так как для работы пока хватает обычной домашней кухни. Как самозанятая с учетом льгот для многодетной мамы она платит единый налог в размере 48 рублей. Также постоянно докупает новые формочки, инструменты, на что уходит немало денег.

– Вообще, если с нуля идти в это направление, то нужно быть готовым сразу выложить на необходимое для работы минимум примерно 500 рублей. И потом все время придется что-то докупать.

По словам кондитера, на более или менее стабильный доход ей удалось выйти только в последние месяцы, и для нее это очень важно.

– Муж у меня постоянно на заработках в России, дети полностью на мне. При таком раскладе на работу никто брать особо не хочет, поэтому торты и пряники стали решением проблемы. Я могу быть целый день дома с детьми и при этом успеваю выполнять заказы, которые позволяют получать пусть небольшой, но стабильный доход.

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