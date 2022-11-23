Названы шесть фруктов, которые помогают избавляться от лишнего веса 23.11.2022, 16:46

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Каждый из них обладает своими уникальными свойствами.

Бананы не только помогают избавляться от лишнего веса. Они также предотвращают судороги и помогают выдерживать физические нагрузки во время тренировок.

Вы пытаетесь бороться с лишними килограммами, но не знаете, как это лучше делать? Steptohealth рассказывает, какие фрукты помогают избавляться от лишнего веса.

Помимо этого фрукты снабжают организм витаминами и минералами, клетчаткой и другими необходимыми веществами.

1. Арбуз

Многие считают, что арбуз «вреден для талии», поскольку в нем много сахара. Но это ошибочное мнение. Арбуз входит в ряд фруктов, которые помогают избавляться от лишнего веса. Ведь он примерно на 90% состоит из воды.

• Благодаря содержащемуся в нем аргинину арбуз помогает быстро сжигать жир и предотвращает его накопление.

• В 100 г арбуза примерно 30 калорий. Но такая его порция позволяет испытывать чувство сытости в течение нескольких часов.

Чтобы арбуз не вызвал скачок глюкозы в крови, рекомендуем есть его с каким-то нежирным белковым блюдом. Это может быть, например, нежирное мясо. Что касается времени, когда лучше есть арбуз, то это стоит делать через пару часов после еды. Получается прекрасный «перекус».

2. Лимон

Это еще один фрукт, который помогает избавляться от лишнего веса. При этом он недорогой, и его несложно включать в диету.

Важно помнить, что для того, чтобы лишние килограммы уходили и не возвращались, нужно регулярно очищать организм. А также поддерживать пищеварительную систему, и в частности печень, в здоровом состоянии.

А одно из лучших средств для этого – свежий лимонный сок. В нем содержится много рибофлавина, витаминов В и С, а также фосфор и магний. А потому лимонный сок помогает очищать организм и способствует его детоксикации.

Чтобы ускорить процесс избавления от лишнего веса, попробуйте следующий рецепт.

Ингредиенты:

• сок половины лимона

• 1 стакан теплой воды (200 мл)

Приготовление:

• Смешивайте сок с теплой водой и пейте этот напиток каждое утро.

3. Яблоки

Популярность яблок во-многом объясняется их «практичностью». Ими легко «перекусывать», так как их необязательно чистить. И, что очень важно, в них много клетчатки и воды.

Поэтому они на достаточно длительное время дают чувство сытости. И, поскольку в яблоках мало калорий, они прекрасно помогают избавляться от лишнего веса.

В яблоке среднего размера содержится примерно 72 калории. То есть это идеальный продукт для желающих похудеть.

В зеленых яблоках, например, особенно много определенных полифенолов и клетчатки. Поэтому они помогают поддерживать в хорошем состоянии микрофлору кишечника.

Рекомендуем съедать одно яблоко в день. Можно готовить на его основе смузи, можно перекусывать им через пару часов после завтрака. А также можно, в сочетании с овсянкой и овощами, есть его на ужин.

4. Черника помогает избавляться от лишнего веса

Конечно, все ягоды полезны для здоровья. Но черника заслуживает особого внимания. В ней много полезных питательных веществ, и она помогает избавляться от лишнего веса.

• В чашке черники содержится только 83 калорий. Эта ягода активизирует метаболизм и способствует эффективному сжиганию калорий.

• В ней тоже много клетчатки, поэтому она дает ощущение сытости.

• С другой стороны, черника улучшает память и помогает снижать уровень холестерина.

Чернику можно просто есть, можно делать на ее основе смузи и соки. Хотя в продаже есть пищевые добавки с черникой, все же лучше употреблять ее в пищу в сыром виде.

5. Бананы

Калорийность одного банана составляет 108 калорий, что соответствует примерно 18 г углеводов. В этих фруктах содержится много ферментов, ускоряющих процесс пищеварения. В результате время, которое затрачивается на него, уменьшается.

Витамин В6, который тоже есть в бананах, помогает контролировать уровень сахара в крови. И он способствует восстановлению после интенсивных тренировок.

Помимо этого, бананы помогают предотвращать мышечные судороги и регулировать артериальное давление. В общем, эти фрукты полезны во многих отношениях. И в частности, они помогают избавляться от лишнего веса.

6. Грейпфруты

Съедая половину помело или грейпфрута перед каждым приемом пищи, можно снизить уровень инсулина в крови. Поскольку в грейпфрутах много воды, они помогают предотвращать обезвоживание организма. А также поддерживают ощущение сытости.

Помело – хороший источник протеинов, витамина С, фолиевой кислоты и калия. В розовом помело содержится примерно 104 калории. Его хорошо съедать после завтрака.

Полезны также эфирное масло помело и экстракт из семян помело.

Несколько общих рекомендаций

• Выбирайте органические и свежие фрукты

• Не стоит сочетать их с продуктами, в которых много сахара или углеводов. Такими как шоколад и кремы.

• Например, для разнообразия можно сочетать фрукты с йогуртом.

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