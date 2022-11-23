Две АЭС Украины аварийно остановили все энергоблоки

Две АЭС Украины аварийно остановили все энергоблоки5
- 23.11.2022, 16:59
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Отключение произошло после российских ракетных обстрелов.
Все блоки Южноукраинской АЭС (ЮАЭС) и Хмельницкой АЭС (ХАЭС) были остановлены в аварийном режиме 23 ноября. Это произошло после того, как Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Радиационной опасности нет, пишет «Обозреватель».
О ситуации на ЮАЭС сообщили СМИ, ссылаясь на слова сотрудников станции. Об остановке блоков ХАЭС заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
«В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети выключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве громад области... Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания – массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны», – сообщил Гамалий.
На Южноукраинской АЭС также уточнили: что отключение энергоблоков произошло из-за снижения частоты сети. Граждан просят не паниковать.
ЮАЭС находится в Южноукраинске Николаевской области, где, как и в других регионах Украины, начались перебои со светом после ракетной РФ. На станции – три энергоблока.
ХАЭС расположена около города Нетешин Хмельницкой области. На станции – два энергоблока.