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Эффект домино в действии

  • Александр Коваленко
  • 23.11.2022, 17:12
  • 4,066
Эффект домино в действии
Александр Коваленко

Конец 2022 года обещает быть неожиданным для российской армии.

Знаете, что такое потеря подразделением боеспособности? Это когда подразделение несет потери 30% и более как по личному составу, так и по технике.

Дефицит фарша во «второй армии мира»

Некоторое время назад я писал о том, что практически все подразделения российских оккупационных войск некомплектны. Практически все. Это связано с тем, что они не могут осуществлять полноценные ротацию и вывод на восстановление боеспособности.

В последние полтора месяца восстановление боеспособности подразделения российских оккупационных войск в зоне боевых действий представляли собой исключительно подвоз личного состава, преимущественно «чмобиков», и пополнение на месте.

То есть не было стандартного вывода, замены на более свежее подразделение, штатно полностью укомплектованное, а просто заполнение живым мясом. А все потому, что свежих и штатно полностью укомплектованных у российских оккупационных войск попросту нет. Нет!

Убийственная для россиян статистика

Таким образом, последние полтора месяца подразделения в зоне боевых действий, требующие восстановления боеспособности, заполнялись фаршем «Ч» и считались пополненными, боеспособными!

Но расходование фарша категории «Ч» весьма стремительное, и сейчас в Сватовской локации российские оккупационные имеют непростую ситуацию. У подразделений 55 мотострелковой бригады и 3 мотострелковой дивизии потеря боеспособности выше 30%. И даже не 40%, а немного выше. Скажем так, некоторые подразделения небоеспособны по личному составу и технике на 60%.

И вот это вот все должно сдерживать контрнаступление ВСУ в направлении Сватово? А тут еще и зима на носу. Логистика, материально-техническое обеспечение и прочие непонятные моменты за пределами повседневного восприятия.

Не знаю, как оно будет на самом деле, но, на мой сугубо дилетантский взгляд, к концу 2022 года у рудиментариев начнется каскадный обвал обороны вплоть до Старобельска. И это как минимум.

Александр Коваленко, t.me

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