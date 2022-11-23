В Бресте силовики устроили хапун в автопарке

В Бресте силовики устроили хапун в автопарке1
- 23.11.2022, 17:22
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Задержаны три человека.
Силовики провели «зачистку» Брестского автопарка, задержаны три человека. Как пишет brestspring.org, это-работники предприятия «Брестский общественный транспорт» (автопарк входит в его состав) Игорь Парфенюк (идеолог), Сергей Середа (начальник автоколонны), Александр Сорока (начальник производственно-технического отдела).
Утверждается, что они «распространяли бчб-идеологию» (на самом деле имеется в виду их активность в соцсетях) и «экономили на простых водителях». Насколько обосновано последнее обвинение, неизвестно.
О многочисленных задержаниях в последнее время в Бресте стало известно накануне. Задержания не прекращаются и в других регионах страны. Под «зачистку» попали бывшие члены движения «За свободу», задерживают работников отдельных предприятий.