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«Мы в диком ужасе»: ВСУ разбили подмосковных «мобиков», и теперь те не знают, что им делать

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  • 23.11.2022, 17:29
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«Мы в диком ужасе»: ВСУ разбили подмосковных «мобиков», и теперь те не знают, что им делать

Командование РФ бросило своих подчиненных.

Мобилизованные россияне продолжают жаловаться на военное руководство РФ, которое отправляет их в Украину буквально на убой, не обеспечивая ни техникой, ни даже снаряжением, пишет НВ.

В соцсетях появилось видео с обращением к властям оккупантов из Серпухова Московской области, которые требуют вернуть их домой.

«Мы те самые, кто выдвинулся 7 ноября 2022 года из города Серпухов. И двинулись в неизвестном нам направлении. По итогу мы оказались на передке… Нас ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони, только БК (боекомплекты), бл*. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача — выжить! Выжить, и добраться до вас…», — признался один из захватчиков.

По его словам, командование бросило своих подчиненных, в результате чего они были разбиты украинскими войсками.

«С нами повелись очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам… Мы вымокли. Мы были разбиты. Часть была уничтожена… Нас не информировали, куда мы едем, зачем мы едем», — пожаловался перепуганный «мобик».

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