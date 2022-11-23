ВСУ метким выстрелом уничтожили российский БТР
- 23.11.2022, 17:44
Видеофакт.
Бойцы Луганской отдельной бригады территориальной обороны уничтожили бронетранспортер российских оккупантов.
Кадры успешной операции опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».
На представленном видео видно прямое попадание снаряда в БТР, стоявший на краю поля у посадки, после чего он загорелся.
Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, оператор которого нашел цель, скорректировал огонь по ней и зафиксировал результат.