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ВСУ метким выстрелом уничтожили российский БТР

  • 23.11.2022, 17:44
ВСУ метким выстрелом уничтожили российский БТР

Видеофакт.

Бойцы Луганской отдельной бригады территориальной обороны уничтожили бронетранспортер российских оккупантов. 

Кадры успешной операции опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

На представленном видео видно прямое попадание снаряда в БТР, стоявший на краю поля у посадки, после чего он загорелся.

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, оператор которого нашел цель, скорректировал огонь по ней и зафиксировал результат.

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