ВСУ метким выстрелом уничтожили российский БТР 23.11.2022, 17:44

Видеофакт.

Бойцы Луганской отдельной бригады территориальной обороны уничтожили бронетранспортер российских оккупантов.

Кадры успешной операции опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

На представленном видео видно прямое попадание снаряда в БТР, стоявший на краю поля у посадки, после чего он загорелся.

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, оператор которого нашел цель, скорректировал огонь по ней и зафиксировал результат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».