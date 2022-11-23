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Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине

  • 23.11.2022, 17:47
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Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине

В Кишиневе транспортный коллапс.

Половина Молдовы осталась без электроэнергии из-за ракетного удара РФ по Украинею

Об этом сообщает вице-премьер-министра Молдовы Андрей Спину в Twitter.

«Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру», - отметил он.

Также появились видео пробок в Кишиневе. В столице Молдовы не работают светофоры.

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