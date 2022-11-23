Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине
- 23.11.2022, 17:47
- 1,046
В Кишиневе транспортный коллапс.
Половина Молдовы осталась без электроэнергии из-за ракетного удара РФ по Украинею
Об этом сообщает вице-премьер-министра Молдовы Андрей Спину в Twitter.
«Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру», - отметил он.
Также появились видео пробок в Кишиневе. В столице Молдовы не работают светофоры.