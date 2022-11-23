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В Беларуси собираются разрешить рекламу алкоголя

  • 23.11.2022, 17:51
В Беларуси собираются разрешить рекламу алкоголя

Но есть нюансы.

В Беларуси планируют разрешить рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио. Но такая реклама будет ограничена по времени трансляции, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Инна Гаврильчик в «Смартэфире» в среду.

По ее словам, это предусмотрено проектом нового закона о рекламе, который в настоящее время прошел согласование и внесен на рассмотрение в правительство.

Представитель МАРТ уточнила, что рекламу алкогольных напитков предполагается разрешить с 22.00 до 7.00.

Гаврильчик отметила, что при принятии такого решения ситуацию попытались «проанализировать без эмоций». «Были замечания относительно того, как это будет воздействовать на несовершеннолетних. Но несовершеннолетние находятся под присмотром родителей. В 10 часов вечера они уже должны спать. Если же мы говорим о подростках, которое может быть, не так подконтрольны родителям… большинство из них телевидение не смотрит. Они больше используют интернет», - заметила Гаврильчик.

«Плюс, конечно, нельзя говорить, что только реклама влияет на то, будет человек пить или не будет», - заметила представитель МАРТ.

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