Папарацци на дорогах Венгрии поймали таинственный электрокар 23.11.2022, 17:57

Новинка скрыта камуфляжем.

На венгерских дорогах в объективы камер попал британско-китайский электрокар MG. Эксперты уже видят сходство очертаний с корейской Kia EV6, передает AвтоDream.

Электромобиль заснял один из венгерских автолюбителей. Несмотря на камуфляж, уже отметили спортивные очертания передней части с угловатыми фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями.

Спереди у машины размещается:

массивный воздухозаборник с прорезями для охлаждения тормозов;

конусообразная крыша;

сильно наклоненное заднее стекло;

спойлер на крышке багажника.

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