Папарацци на дорогах Венгрии поймали таинственный электрокар
- 23.11.2022, 17:57
Новинка скрыта камуфляжем.
На венгерских дорогах в объективы камер попал британско-китайский электрокар MG. Эксперты уже видят сходство очертаний с корейской Kia EV6, передает AвтоDream.
Электромобиль заснял один из венгерских автолюбителей. Несмотря на камуфляж, уже отметили спортивные очертания передней части с угловатыми фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями.
Спереди у машины размещается:
массивный воздухозаборник с прорезями для охлаждения тормозов;
конусообразная крыша;
сильно наклоненное заднее стекло;
спойлер на крышке багажника.