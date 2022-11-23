Война зимой: полковник ВСУ рассказал о двух возможных сценариях 23.11.2022, 18:04

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Все будет зависеть от погоды.

Зимой боевые действия в Украине могут развиваться по одному из двух сценариев в зависимости от погоды.

Ожидать затишья на фронте не стоит, считает военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник, пишет gazeta.ua.

«Зима однозначно повлияет на ход боевых действий, но они никоим образом не отменятся. Если зима будет морозная, что маловероятно для юга, то тяжелая техника сможет двигаться. Напомню, танк – это 39-43 тонны, тяжелая артиллерийская установка 2С19 – в пределах 42 тонн, а БМП и БТР – 10-12 тонн. Тогда логика боевых действий не изменится», – рассказал полковник.

Если же зима будет теплой и с большим количеством осадков, то вероятно повторение ситуации в начале полномасштабной войны.

«Тогда огромное количество российской техники увязло в болоте. При таких условиях все перейдет в фазу усиленной артиллерии, потому что на эту минуту война – на 95% артиллерийская. Но я не разделяю точки зрения, что будет затишье на фронте. Тяжелые артиллерийские многократные залпы - это также Война. Она является главной. В части качества мы Россию давно опередили, но, к сожалению, по количеству враг еще имеет преимущество», – подчеркнул Черник.

Он напомнил о 300 тыс. мобилизованных россиянах на подходе .

«Это невероятно много, их еще придется перемолоть», – добавил военный эксперт.

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